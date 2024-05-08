Apple планирует увеличить оперативную память для следующих моделей iPhone, чтобы обеспечить многозадачность, лучшие игры и возможности искусственного интеллекта.

Компания Apple планирует обновить оперативную память на своих следующих устройствах - iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. По прогнозам аналитиков, объем оперативной памяти увеличится до 12 ГБ. Это увеличение памяти будет полезно для повышения производительности устройств, а также для обеспечения большей многозадачности и возможностей искусственного интеллекта.

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В связи с увеличивающимися требованиями к памяти для работы с искусственным интеллектом и другими функциями устройств, у Apple нет другого выбора, кроме как предложить увеличение оперативной памяти. Особенно это актуально для устройств серии iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, которые станут первыми обладателями улучшенной памяти.

Также сообщается, что Apple также изучает возможность увеличения объема памяти начиная с серии iPhone 16. Возможно, компания сохранит конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти для iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.