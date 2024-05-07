Samsung представит складной телефон Galaxy Z Fold 6 через два месяца, и производитель чехлов Thinborne подтвердил изменение дизайна этого устройства

Популярный производитель чехлов для телефонов, Thinborne, подтвердил изменение дизайна предстоящего телефона Samsung Galaxy Z Fold 6. Согласно слухам, новое поколение этого складного флагмана будет иметь более широкий дизайн, отличающийся от предыдущих моделей, которые имели узкий передний экран. Производитель чехлов представил рендер, демонстрирующий этот новый дизайн.

Кроме того, по слухам, Galaxy Z Fold 6 будет более плоским и с более острыми краями. Это изменение позволит сделать телефон более эргономичным и привлекательным для пользователей. Не исключено, что дизайн Galaxy S24 Ultra станет основой для новой модели Galaxy Z Fold 6.



Ожидается, что Galaxy Z Fold 6 выйдет в июле, конкретно - 10 июля. Перед этой датой Samsung также планирует выпустить несколько других устройств, включая Galaxy Ring, серию Galaxy Watch 7 и Galaxy Z Flip 6.



Новый дизайн Galaxy Z Fold 6 получил положительные отзывы от пользователей, которые выражают удовлетворение от широкого экрана крышки телефона, что является ответом на требования многих пользователей. Кроме того, кажется, что дизайн Galaxy S24 Ultra будет использован для новой модели, что считается положительным аспектом.