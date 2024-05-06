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ddr22
Первый патч для No Rest for the Wicked улучшил производительность и снизил системные требования
Разрабатываемая Moon Studios ролевая экшен-игра No Rest for the Wicked получила крупное обновление производительности с первым патчем Early Access.

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Разработчики ролевой экшен-игры "No Rest for the Wicked" выпустили первый патч для раннего доступа, который призван оптимизировать производительность игры и снизить требования к системе. В обновлении были внесены изменения, направленные на улучшение базовой производительности процессора и видеокарты, чтобы избежать проблем с задержкой загрузки текстур, снижением FPS и другими проблемами. Также в патче были внедрены меры для улучшения качества трансляции и снижения внутренних сбоев.

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Кроме того, обновлены требования к ПК для запуска игры в режимах производительности и качества. Для режима 1080p/30 FPS рекомендуется использовать процессор Intel Core i5 8400 или AMD Ryzen 5 2600, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX Vega 56. Если вы хотите играть в режиме 1080p/60 FPS, вам понадобятся более мощные компоненты: процессор Intel Core i7 11700K или AMD Ryzen 7 5800X и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5600 XT.

Патч также внес множество улучшений производительности, направленных на оптимизацию различных аспектов игры, таких как вступительные ролики, загрузка и выгрузка контента, боевые эффекты, враги, отрисовка персонажей и многое другое. Это включает в себя оптимизацию видеоэффектов, физики, рэгдоллов, рендеринга и использования памяти.

Помимо этого, разработчики указали, что планируют продолжать работать над улучшением производительности, и в будущем планируют добавить такие технологии, как NVIDIA DLSS и AMD FSR, чтобы повысить графику игры.

#no rest for the wicked
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Разработчики No Rest for the Wicked не внедряют в игру DLSS/FSR из-за сильного замыливания картинки
Создатели Ori представили трейлер новой игры No Rest for the Wicked
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