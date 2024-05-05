Сообщество игры Helldivers 2 на Steam негативно отреагировало на новость о том, что для игры на PC будет необходима учетная запись PlayStation Network (PSN).

Отзывы на игру Helldivers 2 в Steam значительно упали после объявления о необходимости учетной записи PlayStation Network (PSN) для игры на ПК.

Ранее игра имела очень положительные отзывы пользователей, но теперь оценки снизились до смешанных и почти отрицательных. За несколько часов в Steam было оставлено более 57 тысяч отрицательных отзывов.

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Основная проблема заключается в том, что PlayStation Network доступна только в 69 странах, в то время как глобальный охват Steam гораздо шире. Это означает, что многие покупатели, которые купили игру, могут оказаться лишенными возможности играть, если они не желают зарегистрироваться как игроки из другой страны, что может привести к запрету доступа к PSN.

Йохан Пилестедт, директор игры Helldivers 2 и босс Arrowhead, признал проблему через свой аккаунт в Twitter и заявил, что они обсуждают эту ситуацию с Sony, чтобы найти решение. Также рассматривается возможность кросс-прогрессии между ПК и PlayStation 5.

Стоит отметить, что Sony постоянно закрывает и расформировывает студии, что вызывает негативные отзывы. Некоторые пользователи также выразили свое недовольство игрой Helldivers 2, назвав ее мусорной и указав на слабый геймплей. Однако, есть и положительные отзывы, которые отмечают хорошее развертывание в игре.

В целом, сообщество игроков отреагировало негативно на новость о необходимости учетной записи PSN для игры в Helldivers 2 на ПК. Игроки выразили свое разочарование отношением Sony к разработчикам и пожелали изменений, чтобы вернуть доверие.

В то же время, представители игры обещают исправить ситуацию, чтобы предоставить отличный игровой опыт и продолжают вести диалог с Sony для решения проблемы с доступом к PSN.