Предстоящий порт игры Ghost of Tsushima на ПК не потребует от игроков создания учетной записи PSN при игре в одиночном режиме

Игрокам, ожидающим выход Ghost of Tsushima на ПК, будет интересно узнать, что для игры в одиночном режиме не потребуется создание учетной записи PSN (PlayStation Network). Разработчики подтвердили, что PSN аккаунт будет требоваться только для многопользовательского режима Legends и использования PlayStation Overlay. Эта новость обрадует тех игроков, кто не хотел создавать аккаунт на PSN только для игры в Ghost of Tsushima на ПК.

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Ghost of Tsushima PC выйдет 16-го мая, и игрокам уже представлены системные требования для рекомендуемых настроек.

Рекомендуемый минимум объема хранилища для игры составляет 75 ГБ, и рекомендуется использовать SSD для повышения производительности.

Ghost of Tsushima вышла в 2020 году на PlayStation 4 и стала признанной критиками как одна из лучших игр Sucker Punch Productions. В ней игроки погружаются в открытый мир феодальной Японии, где проходят события игры. Отличное воссоздание окружающего мира, хорошо проработанные персонажи и захватывающий сюжет сделали Ghost of Tsushima одним из обязательных эксклюзивов для PlayStation 4.

Когда игра станет доступна на ПК, многие игроки с удовольствием продолжат свое путешествие в этот уникальный мир.