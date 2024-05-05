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ddr22
Последние пресс-формы iPhone 16 демонстрируют измененный дизайн зарядного кольца MagSafe
Согласно последним утечкам, Apple планирует внести некоторые изменения в дизайн зарядного кольца MagSafe в iPhone 16

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Apple планирует изменить дизайн зарядного кольца MagSafe в своих будущих моделях iPhone 16. Изменения будут незначительными, но позволят сделать кольцо тоньше и, возможно, не повлияют на силу магнитов. Вместе с тем, ожидается, что аксессуары, разработанные для текущих моделей, будут совместимы с iPhone 16.

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Фотографии пресс-формы iPhone 16, опубликованные французским сайтом, показывают камеры и расположение кольца для зарядки MagSafe. Очевидно, что iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут иметь вертикальное расположение камеры, в то время как модели Pro сохранят диагональное расположение, которое видно на iPhone 15 Pro. Как и ожидалось, новое кольцо для зарядки MagSafe будет поставляться с iPhone 16.

Новый дизайн кольца MagSafe может потребовать от производителей аксессуаров адаптировать их продукты, но пока неизвестно, будут ли совместимы текущие аксессуары.

Неясно также, как изменения в дизайне скажутся на функциональности iPhone 16. Возможно, они позволят увеличить скорость беспроводной зарядки или предложат более прочное соединение с зарядными устройствами Q2, которые требуют магнитов.

#iphone 16
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