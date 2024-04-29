Компания MediaTek заявила, что ее доходы от продажи флагманских чипсетов для смартфонов выросли на 50% в этом году, благодаря выпуску Dimensity 9300

Тайваньский производитель чипсетов MediaTek заявляет о значительном росте доходов от продажи чипсетов для смартфонов. Этот рост обусловлен выпуском нового чипсета Dimensity 9300. Генеральный директор компании, Рик Цай, ожидает, что годовой доход MediaTek вырастет на 14-16%, а валовая маржа в первом квартале 2024 года составит 52,4%, что на 4,1% больше, чем в предыдущем квартале. Квартальная прибыль компании составила $4,35 миллиарда, увеличившись на 22,9%. Руководство MediaTek прогнозирует, что объем поставок смартфонов в 2024 году достигнет 1,2 миллиарда единиц.

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MediaTek является крупным игроком на рынке чипсетов и считает, что ее финансовые показатели заставят конкурентов, таких как Qualcomm, понервничать. Согласно ранее опубликованным отчетам, за исключением Google и Apple, все производители смартфонов сотрудничают с MediaTek, что способствует ее благосостоянию.





В предыдущем квартале MediaTek не сообщила о статистике продаж чипсета Dimensity 9300, однако ранее говорилось, что этот чипсет способствовал 70-процентному росту доходов в 2023 году. Это свидетельствует о том, что несколько партнеров смартфонов проявили уверенность в использовании Dimensity 9300 в своих флагманских устройствах. Это может подразумевать, что партнеры MediaTek готовы добавить следующий чипсет, Dimensity 9400, в свои телефоны.





Аналитики Morgan Stanley предсказывают, что с выходом Dimensity 9400 доля MediaTek на рынке чипсетов достигнет 35% в 2024 году. Если Dimensity 9400 окажется лучше своего предшественника, то можно ожидать дальнейшего роста компании MediaTek на рынке чипсетов для смартфонов.