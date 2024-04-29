Ожидается, что ИИ будет использоваться в таких приложениях, как "Заметки", "Почта", "Фото" и "Фитнес"

По слухам, iOS 18 станет крупнейшим обновлением для iPhone, в котором Apple интегрирует искусственный интеллект (ИИ) во множество приложений. Ожидается, что приложения Notes, Mail, Photos и Fitness пройдут "переделку", получив улучшения и новые функции благодаря ИИ. Apple планирует провести мероприятие WWDC 2024 в июне, где будет представлено несколько улучшений для iPhone, включая и интеграцию ИИ с помощью собственных генеративных моделей компании для iOS 18 и других обновлений программного обеспечения.

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Приложение Notes получит голосовые заметки и поддержку математических функций на iPhone, iPad и Mac. Это будет полезно для студентов и профессионалов. Ожидается, что iOS 18 принесет и другие обновления ИИ на iPhone, которые могут полностью изменить пользовательский опыт.





Кроме того, Apple планирует модернизировать приложения Mail, Photos и Fitness в рамках iOS 18. Пока нет подробностей о том, какие изменения ожидаются, но предполагается, что будет больше интеграции ИИ. Apple работает над алгоритмами искусственного интеллекта и языковыми моделями, поэтому iOS 18 изменит способ использования устройствами пользователями. Также по слухам, приложение Calculator получит обновление, добавляющее поддержку сложных уравнений.





В iOS 18 также ожидается улучшения Siri, визуальные изменения и расширение возможностей настройки главного экрана, позволяющие пользователю размещать иконки с пустым пространством между ними. Кроме того, iOS 18 будет поддерживать RCS, что улучшит взаимодействие с Android-телефонами.