Эти телевизоры предназначены для сегмента high-end и доступны в различных размерах, включая экраны до 98 дюймов

Китайская компания TCL представила свою новую флагманскую линейку мини-светодиодных телевизоров Q10K Pro. Эта линейка является частью серии Mini-LED телевизоров и предназначена для сегмента high-end. TCL уже имела успехи на рынке мини-светодиодных телевизоров и недавно представила два передовых игровых монитора. Новая серия Q10K имеет некоторые интересные функции и высококлассные панели.

Телевизоры TCL Q10K оснащены мини-светодиодной панелью с несколькими зонами регулировки яркости, варьирующимися в зависимости от размера экрана. Они также имеют HVA-панель с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц, а максимальная яркость составляет 3800 нит. Экраны обеспечивают оптимальную производительность и плавность отображения, при этом имеют покрытие DCI-P3 на уровне 98% и контрастность до 38 миллионов к 1. Одним из основных достоинств мини-светодиодных телевизоров TCL является их способность управлять выводом панели, что позволяет устранить проблемы, такие как выцветание подсветки и появление ореолов. В Q10K используются шестиугольные светоизлучающие чипы с эффектом конденсации, что гарантирует лучшее качество изображения, соответствующее самым высоким стандартам на рынке. Кроме того, телевизор оснащен специальным чипом Linyao Chip M2, который улучшает качество изображения, калибруя его на уровне пикселей.

TCL Q10K также предлагает несколько потребительских функций, таких как 2.1.2-канальная Hi-Fi аудиосистема и совместимость с Dolby Atmos, что выводит аудио на новый уровень. Телевизор имеет 4 ГБ памяти, 64 ГБ хранилище и поддерживает WiFi 6 для высокоскоростного подключения. Он также оснащен четырьмя портами HDMI 2.1 и портами USB 3.0. Есть также специальный интерфейс NAS для подключения к внешней сети.



TCL Q10K будет представлен в нескольких вариантах размеров экрана, и их цены будут следующими: 65-дюймовый по цене 7999 юаней / $1100, 75-дюймовый по цене 10 999 юаней / $1520, 85-дюймовый по цене 14 999 юаней /$2070 и 98-дюймовый по цене 23 999 юаней / $3313. Пока нет информации о доступности и ценах в мире, но под заказ перекупщики привезут его из Китая в Россию без проблем.