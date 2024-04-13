Dead Space 2, выпущенная в 2011 году, получила высокую оценку критиков и средний балл 90

Команда EA Motive, которая работала над ремейком Dead Space, теперь занята разработкой франшизы Battlefield и игры про Железного человека, что вызывает вопросы у поклонников хоррор-франшизы о возможности выпуска ремейка Dead Space 2. В ходе стрима Джефф Грабб сообщил, что Dead Space 2 находился в предпроизводстве в EA Motive, но был отложен из-за низких продаж оригинала. Однако, Electronic Arts быстро опровергли эту информацию и заявили, что эти слухи не имеют под собой никаких оснований.

реклама

Джейсон Шрайер из Bloomberg подтвердил, что у EA Motive была небольшая команда, работавшая над идеями новой игры по франшизе, но проект так и не был утвержден и все планы на дальнейшее развитие Dead Space были приостановлены около года назад из-за низких продаж ремейка. Motive с тех пор занималась другими проектами.





В то же время, это не означает, что ремейк Dead Space 2 никогда не увидит свет. Возможно, в будущем произойдет еще одно возрождение франшизы, но это произойдет не скоро, учитывая занятость Motive другими играми в течение многих лет. Dead Space 2, выпущенная в 2011 году, получила высокую оценку критиков и средний балл 90. Однако, генеральный директор EA Эндрю Уилсон отметил, что продажи игры были недостаточными для окупаемости ее бюджета. Хотя игра разошлась тиражом около четырех миллионов экземпляров, также как и предыдущая часть, она обошлась дороже (примерно в 60 миллионов долларов).



