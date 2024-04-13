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ddr22
BIOSTAR представила видеокарту Arc A750 OC
Инновационные функции, такие как Iron Protection и Best Thermal Conductivity, обеспечивают надёжность и эффективное охлаждение.

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Компания BIOSTAR объявила о партнерстве с Intel и представила новую графическую карту Intel Arc A750 OC. Эта видеокарта предназначена для создателей контента и профессиональных геймеров, обеспечивая высокую производительность как в играх, так и при работе с контентом. Она оснащена 28 Xe-ядрами и тактовой частотой 2200 МГц, а также 8 ГБ памяти GDDR6 с быстрой скоростью 16 Гбит/с.

С помощью 256-битного интерфейса памяти она эффективно передает и обрабатывает данные. Видеокарта имеет эффективную систему охлаждения с двумя вентиляторами и PCIe 4.0 x16 интерфейсом, обеспечивающим высокую скорость передачи данных и обратную совместимость.

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Выходы включают 3x DisplayPort 2.0 и 1x HDMI 2.0, которые поддерживают высококачественные дисплеи с разрешением до 7680x4320 при частоте обновления 60 Гц. Видеокарта Arc A750 OC рекомендуется для систем с блоком питания мощностью 650 Вт и поставляется с расширенными функциями BIOSTAR, такими как цифровой ШИМ и технология Dr. MOS, что повышает эффективность и тепловые характеристики системы.

Конструкция с двумя вентиляторами, дополненная технологией Calm, позволяет работать бесшумно при низких температурах и обеспечивает быстрое охлаждение в случае необходимости. Инновационные функции, такие как Iron Protection и Best Thermal Conductivity, обеспечивают прочность и эффективное охлаждение, делая Arc A750 OC идеальным выбором для игр, создания контента и других требовательных приложений.

#biostar intel arc a750 oc
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