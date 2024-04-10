Компания Acer объявила о выпуске новых игровых ноутбуков Nitro 14 и Nitro 16 на базе процессоров AMD Ryzen 8040 Series с Ryzen AI

Компания Acer анонсировала выпуск двух новых игровых ноутбуков - Nitro 14 и Nitro 16, оснащенных процессорами AMD Ryzen 8040. Ноутбуки укомплектованы графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 4060 с поддержкой технологии DLSS 3.5 и платформой NVIDIA RTX AI, что обеспечивает широкие возможности в более чем 500 играх и приложениях, улучшенных искусственным интеллектом. Дисплеи Nitro 14 и Nitro 16 имеют размеры 14 и 16 дюймов соответственно, поддерживают NVIDIA G-SYNC и имеют разрешение до WQXGA (2560x1600).

Nitro 14, оснащенный процессором AMD Ryzen 7 8845HS и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop, предлагает элегантный дизайн, компактный форм-фактор и отличную визуальную картинку. В ноутбуке установлен 14-дюймовый дисплей WQXGA с частотой обновления 120 Гц. Он также обладает функциональными портами, включая USB4, USB 3.2 Type C, HDMI 2.1 и карт-ридер microSD. С помощью технологии DTS:X Ultra Audio и Acer PurifiedVoice 2.0 пользователи смогут наслаждаться превосходным качеством звука в играх и при общении.

Nitro 16, оснащенный процессором AMD Ryzen 9 8945HS и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop, обеспечивает высокую производительность в играх и рабочих задачах. Ноутбук имеет 16-дюймовый дисплей WQXGA с яркостью 500 нит, частотой обновления 165 Гц и временем отклика 3 мс. Функция Copilot в Windows позволяет проводить видеоконференции с помощью решений искусственного интеллекта Acer, таких как Acer PurifiedVoice 2.0 и Acer PurifiedView, которые обеспечивают высокое качество звука и видео.

реклама

Оба ноутбука имеют оптимизированную систему охлаждения с двумя вентиляторами и жидким металлом на процессоре для лучшего теплообмена.





