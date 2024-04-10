В первом квартале 2024 года Apple смогла увеличить свою долю на рынке ПК, заняв четвертое место и поставив 4,8 миллиона компьютеров Mac

В первом квартале 2024 года Apple смогла увеличить свою долю на рынке ПК, заняв четвертое место и поставив 4,8 миллиона компьютеров Mac. Этот показатель оказался значительно лучше, чем в предыдущем квартале, когда было поставлено 4,2 миллиона компьютеров Mac. Однако, Apple все равно отстает от Dell, HP и Lenovo.

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Ожидается, что выпуск моделей M3, M3 Pro и M3 Max, а также множества MacBook Pro в конце прошлого года, помогли компании достичь таких высоких результатов. В течение нескольких кварталов Apple испытывала проблемы с iPad и Mac, но новые модели вероятно смогли восстановить уровень продаж и обеспечить рост на рынке.

По данным IDC, мировой рынок традиционных ПК вернулся к росту после двух лет падения. В первом квартале 2024 года было поставлено около 60 миллионов устройств, что является ростом на 1,5% по сравнению с прошлым годом.

В целом, полученные результаты являются положительными для Apple, так как компания смогла увеличить свою долю рынка и обеспечить рост поставок Mac. Однако, чтобы достичь еще большего успеха, Apple должна продолжать инновационные разработки и удовлетворять потребности потребителей с помощью новых моделей и функций.