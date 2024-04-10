Компания Apple намерена скормить миллиарды изображений своим моделям искусственного интеллекта, поскольку стремится искать лицензионные изображения из разных источников

Apple сосредотачивает свои усилия на развитии искусственного интеллекта и намерена использовать миллиарды изображений для обучения своих моделей. Несмотря на то, что компания запоздало вошла в сферу искусственного интеллекта по сравнению с Google и OpenAI, она последние несколько месяцев совершила несколько значительных прорывов, особенно в области языковых моделей. Теперь Apple стремится заключить соглашения с различными платформами, чтобы использовать их обширные библиотеки лицензионных изображений для обучения своих моделей ИИ.

После достижения соглашения с Shutterstock, Apple рассматривает сотрудничество с Photobucket, чтобы получить доступ к их 13 миллиардам фотографий и видео. Предполагается, что эти данные будут использоваться для обучения моделей ИИ Apple, позволяя им лучше понимать изображения и вносить в них соответствующие изменения. Компания стремится расширить свои данные с помощью дополнительных соглашений, чтобы достичь более точных результатов и минимального числа ошибок.



Искусственный интеллект, разрабатываемый Apple, будет играть ключевую роль в будущих версиях iOS, включая iOS 18. Предыдущие отчеты указывали на то, что Siri и Spotlight Search уже обучаются с использованием больших языковых моделей, чтобы лучше понимать контекст и быть более отзывчивыми. Apple планирует внедрить искусственный интеллект на системном уровне и создать более интеллектуальные и отзывчивые функции, сравнимые с ChatGPT и Google Gemini.