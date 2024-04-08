Ранее предполагалось, что анонс новых моделей iPad Pro с экранами OLED состоится 26 марта, но теперь официальный запуск ожидается в мае.

Новые модели iPad Pro, iPad Air и аксессуары будут представлены во второй неделе мая, что может стать наиболее значительным обновлением компании Apple за один день. Ранее предполагалось, что анонс новых моделей iPad Pro с экранами OLED состоится 26 марта, но информация была обновлена, и теперь официальный запуск ожидается в мае. По информации от Марка Гурмана из Bloomberg, новые iPad Pro и iPad Air будут представлены с 6 по 12 мая. Вместе с ними появятся новый Apple Pencil и обновленная клавиатура Magic Keyboard с алюминиевым корпусом. Презентация новых планшетов станет одним из самых значительных обновлений планшетов Apple за один день.

Гурман также отмечает, что несмотря на ожидаемый рост продаж новых моделей, у компании Apple остается некоторые "более широкие" проблемы. В новостном выпуске Bloomberg предсказывается, что в будущем Apple Vision Pro может потенциально заменить iPad, однако для этого потребуется время. Ожидается, что Apple будет внедрять многочисленные улучшения в iPadOS 18, чтобы удержать пользователей и конкурировать со своими собственными продуктами.



Новые модели iPad Pro ожидаются с несколькими значительными изменениями в аппаратной части, включая технологию OLED, которая будет впервые использована в планшетах Apple, а также обновленный чип M3. Однако слухи указывают на то, что эти улучшения повлияют на цену новых моделей, что может заставить некоторых покупателей обратить внимание на более дешевую версию M2 или новый iPad Air с тем же процессором.