Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Yeston объявила о выпуске новой видеокарты GeForce RTX 4060 Ti SAKURA
Компания Yeston объявила о выпуске новой видеокарты GeForce RTX 4060 Ti 16 GB с аниме-тематикой "Сакуры"

реклама

Компания Yeston объявила о выпуске новой видеокарты GeForce RTX 4060 Ti SAKURA 16 ГБ с аниме-тематикой и ценой 529 долларов США. Эта видеокарта является более доступной альтернативой предыдущей модели RTX 4070 SAKURA, которая продавалась по цене 649 долларов США. Yeston предложила RTX 4060 Ti SAKURA по более низкой цене, чтобы удовлетворить запросы игроков, которые ищут более доступный графический процессор с аниме-тематикой.
Дизайн новой видеокарты RTX 4060 Ti SAKURA от Yeston отличается премиальностью и выполнен в бело-сине-фиолетовой цветовой схеме. Она оснащена трехвентиляторной системой охлаждения Sakura с алюминиевым радиатором и тепловыми трубками. Видеокарта имеет два режима RGB подсветки и питается от одного 8-контактного разъема.Yeston RTX 4060 Ti SAKURA является хорошим выбором для геймеров, которые ищут производительный графический процессор с аниме-тематикой. Однако, за особый дизайн придется заплатить небольшую доплату. Видеокарта обещает отличную производительность благодаря заводскому разгону и эффективной системе охлаждения. Если вы интересуетесь более доступными альтернативами, на рынке также представлены другие варианты графического процессора GeForce RTX 4060 Ti.

#yeston
+
Написать комментарий (0)
Компании Yeston и Galax представили видеокарты GeForce RTX 40 Super линейки Sakura и EX Gamer Pink
YESTON представила карты Sakura RTX 40 SUPER с белой печатной платой
Yeston представила графические процессоры Sakura RTX 40 SUPER
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия и Беларусь возрождают уникальный, советский проект мобильного атомного реактора
10
Результаты разработки гиперзвукового оружия используются в железнодорожной сети Китая
1
Украина начала массовое производство беспилотника Backfire K1 собственной разработки
7
Самый большой в мире аэропорт построят в Саудовской Аравии
+
В России сильно подорожали видеокарты – цены ушли вверх до 40%, а виноваты майнеры и Китай
6
Acer представила новый игровой монитор Predator X49 X с панелью QD-OLED и частотой 240 Гц
+
Глюки в работе не только у Xiaomi, но и у Google Pixel
2
Российские войска ударили по военной инфраструктуре Одесской области
+
Обзорщик заказал китайские наушники со встроенным дисплеем, созданные согласно патенту Apple
2
В МАГАТЭ признали атаку Запорожской атомной электростанции
+
БМПТ "Терминатор" на СВО испытала снаряды с управляемым подрывом для борьбы с дронами
+
Российская армия вошла в населённый пункт Терны Донецкой Народной Республики
+
WССFTech: Intel XeSS 1.3 демонстрирует превосходство над FSR и DLSS в Horizon Forbidden West
8
Индия возглавит глобальную цифровую трансформацию
+
Появились цены и график выпуска Moto Edge 50 Pro в ЕС
+
Boom Technology и Lockheed Martin разрабатывают пассажирские самолеты со сверхзвуковой скоростью
+
В сети появились характеристики процессоров AMD на архитектуре Zen 5
+
Моддер создал IRC-клиент, который полностью работает внутри UEFI материнской платы
+
Google экспериментирует с нижней панелью в своих приложениях
1
Российский IT-сектор растет темпами, вдвое превышающими мировые
2

Популярные статьи

iPhone 16: новости, цена, дата выхода и многое другое
9
5 неактуальных процессоров AMD и Intel в российской рознице, которые не стоит покупать в апреле 2024
32
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
18
ОДАБ-1500 показала свою эффективность, а на подходе уже ОДАБ-3000
19
Израиль научился перенацеливать иранские дроны Shahed-136, грозит ли опасность нашим "Гераням"
8
Американский эксперт рассказал о российском супертанке Т-95, который Россия никогда не выпускала
14
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
25
8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
11
Разбор и ремонт кулера для ПК Iceberg Thermal IceGALE Xtra 120mm методом проб и ошибок
11

Сейчас обсуждают

Red Red
19:14
блин мне это уже напоминает анекдот про номерные анекдоты, чимба скоро будет постить и разряда автор чимба, Заголовок Линукс не десктоп текста нет, сразу фотка какой нибудь хрени от чимбала и сразу к...
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Мамед Иванович
19:11
Точно. Говорят надо ЗНАТЬ куда смотреть, чтобы увидеть. Уже и не поиграть без методички "ищем лучи" )
8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
vadimzlat1
19:10
Нужно говорить о св,зке конкретной видеокарты с конкретным процессором. Например 7700xt+7500f
8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
Павел Корняков
19:09
Сомневаюсь, что в школах и универах есть железо, способное потянуть этот сырой кусок кода)
Как разработчики игры Смута воюют с интернет-троллями
Фараз Дарбанди
19:08
Решение так себе, хоть и есть обоснования
Google экспериментирует с нижней панелью в своих приложениях
Red Red
19:08
не не так не грамотные, а ПРОСВЕТЛЕННЫЕ )))
8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
Pandas
19:07
Я лишь пишу о топовой графике, в отрыве от амд/нв. То что эту графику амд не тянет это уже дело второе. Конкретно в AW2 технологии не совсем одинаковые. Помимо разной производительности для rt aw2 исп...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
daem0ns
19:06
))так она ж Нерезиновая... Понаехали туть!!! LOL
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
beltar
19:06
Не фетиш, а нормальное устройство для комфортной игры в следующие 3-5 лет.
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
beltar
19:05
Ниче они не ушли.
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем