Компания Yeston объявила о выпуске новой видеокарты GeForce RTX 4060 Ti 16 GB с аниме-тематикой "Сакуры"

Компания Yeston объявила о выпуске новой видеокарты GeForce RTX 4060 Ti SAKURA 16 ГБ с аниме-тематикой и ценой 529 долларов США. Эта видеокарта является более доступной альтернативой предыдущей модели RTX 4070 SAKURA, которая продавалась по цене 649 долларов США. Yeston предложила RTX 4060 Ti SAKURA по более низкой цене, чтобы удовлетворить запросы игроков, которые ищут более доступный графический процессор с аниме-тематикой.

Дизайн новой видеокарты RTX 4060 Ti SAKURA от Yeston отличается премиальностью и выполнен в бело-сине-фиолетовой цветовой схеме. Она оснащена трехвентиляторной системой охлаждения Sakura с алюминиевым радиатором и тепловыми трубками. Видеокарта имеет два режима RGB подсветки и питается от одного 8-контактного разъема. Yeston RTX 4060 Ti SAKURA является хорошим выбором для геймеров, которые ищут производительный графический процессор с аниме-тематикой. Однако, за особый дизайн придется заплатить небольшую доплату. Видеокарта обещает отличную производительность благодаря заводскому разгону и эффективной системе охлаждения. Если вы интересуетесь более доступными альтернативами, на рынке также представлены другие варианты графического процессора GeForce RTX 4060 Ti.