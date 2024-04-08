Глава компании SpaceX, Элон Маск, представил обновленную программу Starship в своей последней презентации, раскрыв планы на будущие ракеты, включая четвертый испытательный полет и цели на 2024 год

Глава компании SpaceX, Илон Маск, представил обновленную программу Starship в своей последней презентации, раскрыв планы на будущие ракеты, включая четвертый испытательный полет и цели на 2024 год. Маск хочет создать самодостаточное поселение на Марсе. SpaceX провела успешное третье испытание звездолета и планирует испытания в 2024 году. Для полетов на Марс потребуется шесть повторных заправок, а ступени ракеты будут пойманы на башнях в океане.

Маск также поделился деталями будущих посадочных площадок на Марсе. Он утверждает, что они должны быть расположены близко к марсианскому экватору для получения достаточного количества солнечного света, а также находиться на более низкой высоте, чтобы обеспечить замедление звездолета. SpaceX планирует провести четвертый полный испытательный полет Starship в следующем месяце, приземлив его в океане, а затем вернуть его на стартовую площадку в Техасе.

реклама

Маск также обсудил планы по повторному использованию ракет. Он сказал, что вероятность извлечения ракеты-носителя в этом году составляет 80-90%. Однако повторное использование корабля будет занимать больше времени, поскольку потребуется несколько последовательных успешных пусков для приведения его в нужную точку океана. SpaceX строит новые башни для посадки ракет на случай их разрушения. Оперативные запуски будут осуществляться во Флориде, компания планирует построить шесть башен к следующему году.

Что касается путешествий на Марс, Маск считает, что многие люди, подписавшиеся на эти миссии, не вернутся на Землю. Однако долгосрочная цель SpaceX - сделать эти путешествия возможными. Компания планирует строить больше кораблей, чем ракет-носителей, для добычи ресурсов на Марсе. В следующем году SpaceX проведет испытания передачи груза с корабля на корабль, а также представит новые варианты звездолета.



В заключение, Маск подчеркнул, что такие путешествия требуют значительных средств. Цель SpaceX - снизить стоимость доставки на орбиту до 2 миллионов долларов. Он оптимистично смотрит в будущее и верит в успех своих планов.