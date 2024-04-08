Корпорация Intel объявила о новой волне увольнений, которая является частью их стратегии по реструктуризации

Корпорация Intel объявила о новой волне увольнений, которая является частью их стратегии по реструктуризации. По данным, полученным от CRN, увольнения затронут подразделение продаж и маркетинга. Этот шаг был сделан после неудовлетворительных финансовых результатов Intel за последние несколько кварталов. В сравнении с конкурентами, такими как NVIDIA и AMD, у Intel наблюдается падение рыночной стоимости.

Конкретные детали и масштаб увольнений пока не раскрываются. Вместе с тем, компания утверждает, что проведение увольнений связано с необходимостью реализации стратегии и достижения результатов для своих клиентов. Подразделение Intel Sales and Marketing Group объявило о планах изменить свою организационную структуру с целью продолжения этой стратегии.

В то же время некоторые аналитики сомневаются в успешном будущем компании Intel. Они не ожидают положительных изменений до 2030 года. Провалы в финансовых показателях, особенно по сравнению с растущими конкурентами, ставят под сомнение дальнейшее развитие компании.

Компания Intel является одним из крупнейших производителей процессоров и полупроводников в мире. Они постоянно ищут способы развития и укрепления своей позиции на рынке. Введение новой волны увольнений может стать стратегическим шагом, направленным на оптимизацию и перестройку компании. Однако, это также является признаком трудностей, с которыми компания сталкивается в конкурентной среде.