Игровой монитор Acer Predator X49 X QD-OLED это 48,9-дюймовый ультраширокий дисплей с частотой 240 Гц

Acer анонсировала свой высококлассный игровой монитор в декабре 2023 года, но официального анонса от компании так и не последовало. Однако, несмотря на то, что монитор некоторое время оставался в тени, он наконец-то засветился в СМИ. Первые спецификации Predator X49 X сообщили, что конкурентам в этом сегменте предстоит ожесточенная борьба благодаря передовым спецификациям монитора.

Как сообщается, Acer Predator X49 X будет оснащен гигантским 48,9-дюймовым QD-OLED-дисплеем с ультрашироким разрешением 5120 x 1440 пикселей и коэффициентом кривизны 1800R. Таким образом, монитор является монстром среди ультрашироких дисплеев. Что касается игровых функций, то Predator X49 X оснащен частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0,03 мс, обеспечивая геймерам максимальное удобство.

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Predator X49 X также оснащен двумя динамиками мощностью 5 Вт для оптимального воспроизведения звука и несколькими эргономическими преимуществами, которые пока не раскрываются. Кроме того, для подключения вы получите 2x HDMI 2.1 и 1x DisplayPort 1.4, а также два порта USB Type-A и специальный порт USB Type-C с мощностью 90 Вт. В этом смысле у монитора очень много возможностей, поэтому с Predator X49 X проблемы с подключением не возникнут.

О цене и дате выпуска монитора пока ничего не известно, но поскольку анонс состоялся довольно давно, можно ожидать, что Predator X49 X скоро появится на рынке.