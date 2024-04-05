Blade 18 оснащен множеством инноваций, включая интерфейс Thunderbolt 5, 18-дюймовый дисплей с разрешением 4K и частотой обновления 200 Гц, процессор Intel Core i9 HX и графику NVIDIA GeForce RTX 4090

Компания Razer представила свой новый игровой ноутбук Razer Blade 18 2024, который является вершиной высокопроизводительных игровых ноутбуков. Blade 18 оснащен множеством инноваций, включая интерфейс Thunderbolt 5, 18-дюймовый дисплей с разрешением 4K и частотой обновления 200 Гц, процессор Intel Core i9 HX и графику NVIDIA GeForce RTX 4090. Blade 18 предлагает производительность настольного уровня, обеспечивая пользователям удобство мобильных устройств. Интерфейс Thunderbolt 5 обеспечивает высокую скорость и пропускную способность соединения, позволяя геймерам и создателям наслаждаться высочайшим качеством визуальных эффектов. Ноутбук также оснащен процессором Intel Core i9 HX, который обеспечивает высокую вычислительную мощность, и графикой NVIDIA GeForce RTX 4090, поддерживающей технологии трассировки лучей и искусственного интеллекта для более высокой частоты кадров.

Дизайн Blade 18 сочетает элегантность и функциональность, объединяя аппаратное обеспечение высшего класса в тонком корпусе. Ноутбук имеет 18-дюймовый дисплей с разрешением 4K и частотой обновления 200 Гц, альтернативный дисплей с разрешением QHD+ и частотой обновления 300 Гц, а также улучшенную систему охлаждения с самыми тонкими ребрами в своем классе.

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Razer Blade 18 оснащен передовыми технологиями, которые позволяют создавать и запускать самые требовательные игры и приложения, обеспечивая высокую производительность и точность цветопередачи. Blade 18 предлагает исключительное сочетание мощности и портативности, ставя новые стандарты для игровых ноутбуков.

Razer Blade 18 (2024) доступен на Razer.com по цене от $3099 и скоро появится в магазинах RazerStores и у авторизованных реселлеров.



