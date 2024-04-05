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Компания Razer представила свой новый игровой ноутбук Razer Blade 18 2024, который является вершиной высокопроизводительных игровых ноутбуков. Blade 18 оснащен множеством инноваций, включая интерфейс Thunderbolt 5, 18-дюймовый дисплей с разрешением 4K и частотой обновления 200 Гц, процессор Intel Core i9 HX и графику NVIDIA GeForce RTX 4090.Blade 18 предлагает производительность настольного уровня, обеспечивая пользователям удобство мобильных устройств. Интерфейс Thunderbolt 5 обеспечивает высокую скорость и пропускную способность соединения, позволяя геймерам и создателям наслаждаться высочайшим качеством визуальных эффектов. Ноутбук также оснащен процессором Intel Core i9 HX, который обеспечивает высокую вычислительную мощность, и графикой NVIDIA GeForce RTX 4090, поддерживающей технологии трассировки лучей и искусственного интеллекта для более высокой частоты кадров.
Дизайн Blade 18 сочетает элегантность и функциональность, объединяя аппаратное обеспечение высшего класса в тонком корпусе. Ноутбук имеет 18-дюймовый дисплей с разрешением 4K и частотой обновления 200 Гц, альтернативный дисплей с разрешением QHD+ и частотой обновления 300 Гц, а также улучшенную систему охлаждения с самыми тонкими ребрами в своем классе.
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Razer Blade 18 оснащен передовыми технологиями, которые позволяют создавать и запускать самые требовательные игры и приложения, обеспечивая высокую производительность и точность цветопередачи. Blade 18 предлагает исключительное сочетание мощности и портативности, ставя новые стандарты для игровых ноутбуков.
Razer Blade 18 (2024) доступен на Razer.com по цене от $3099 и скоро появится в магазинах RazerStores и у авторизованных реселлеров.