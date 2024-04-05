Этот продукт разработан специально для творческих людей, предоставляя им специализированное решение для использования всего их творческого потенциала

Компания Team Group Inc., ведущий поставщик памяти, представляет новую карту памяти T-CREATE EXPERT S.M.A.R.T. MicroSDXC емкостью 2 ТБ. Особенностью карты является интеллектуальное программное обеспечение AI "S.M.A.R.T.", которое объединяет высокие технические характеристики и интеллектуальное ПО, удовлетворяя повседневные и профессиональные потребности творческих работников в области хранения данных.

Карта T-CREATE EXPERT S.M.A.R.T. MicroSDXC оснащена интеллектуальным ПО AI "S.M.A.R.T.", которое позволяет пользователям отслеживать состояние карты памяти при помощи специального программного обеспечения, предоставленного Team Group. Благодаря технологии обнаружения износа флеш-памяти, она эффективно контролирует состояние карты памяти, подчеркивая важность профилактики перед восстановлением данных. Карта соответствует спецификациям UHS класса скорости U3, класса скорости видео V30 и класса производительности приложений A2. С использованием профессионального кардридера, она достигает скоростей чтения и записи до 170 МБ/с и 160 МБ/с соответственно, позволяя записывать видео разрешением 4K Ultra HD и 1080p Full HD, а также делать непрерывные снимки фотографий.

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Благодаря емкости в 2 ТБ, карта T-CREATE EXPERT S.M.A.R.T. MicroSDXC может быть установлена в камеру GoPro HERO 12 и обеспечивает до 31,5 часов видеозаписи. Независимо от того, используется ли спортивная камера, беспилотник, интервью или съемка природы, данная карта обладает выдающимися характеристиками и является идеальным выбором для творческих проектов в помещении и на открытом воздухе.





