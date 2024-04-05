Отмена проектов Apple по созданию автомобилей и микросветодиодов означает, что более 700 сотрудников будут уволены

Отмена проектов Apple по созданию автомобилей и микросветодиодов будет иметь серьезные последствия для сотрудников компании, так как более 700 человек рискуют остаться без работы или быть переведенными в другие подразделения. Уведомление о сокращении было подано в штате Калифорния, и это стало известно после того, как Apple отменила "Проект Титан" по созданию самоуправляемого автомобиля и прекратила разработку микросветодиодов для Apple Watch Ultra. Некоторым сотрудникам было предложено переехать в Остин, штат Техас, чтобы сохранить работу.

Apple уже сократила 58 сотрудников в офисе в Санта-Кларе, который принадлежал компании LuxVue Technology, специализирующейся на производстве микросветодиодных панелей. Apple приобрела эту компанию в 2014 году, но сейчас отказалась от дальнейших разработок из-за проблем с производством и ценообразованием. Это означает, что следующая модель Apple Watch Ultra будет оснащена OLED-панелями, а не микросветодиодными.



Также было подано более 120 заявлений об увольнении в офисе в Сан-Диего, где сотрудники занимались оценкой ответов Siri и помогали улучшить точность голосового помощника. Apple предложила перевестись в их офис в Остине, чтобы сохранить работу, но тем, кто решил отказаться от продолжения карьеры в компании, скорее всего, будет выплачено выходное пособие.



Отмена проектов Apple Car и microLED не означает, что компания изменяет свой подход к разработке продуктов. Ранее сообщалось, что Apple изучает возможность создания мобильного робота, который будет выполнять различные задачи в домашней обстановке, например, мыть посуду. Однако этот проект находится на ранней стадии и может быть отменен, если Apple не найдет коммерческую выгоду от его запуска.