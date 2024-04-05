MSI устраняет проблему "PCH Cracking" на небольшой партии материнских плат Z790 и предлагает замену пострадавшим пользователям

Компания MSI быстро отреагировала на проблему "PCH Cracking", которая возникла на некоторых материнских платах Z790. После того, как этот вопрос стал обсуждаться на публичных форумах, YouTube-блогер Joshi Repair поднял его вновь, обратив внимание на случаи треснувших хабов контроллера платформы на материнской плате MSI Z790 Tomahawk Wi-Fi. Это привело к невозможности загрузки компьютера в обычном режиме и причинило много проблем новым покупателям, которые не знали, что именно сделало их материнскую плату неисправной.

В результате MSI провела детальное расследование и установила, что небольшое количество устройств получили неработающий PCH (Platform Controller Hub), что приводит к поломке материнской платы. Они выяснили, что причиной этой проблемы является конструкция винта радиатора чипсета, используемая ранее. Компания сразу приняла меры и внесла изменения в конструкцию, и известные случаи проблемы были устранены.

MSI придерживается высоких стандартов ответственности и подотчетности, и они уверены, что пострадавшие клиенты смогут быстро получить замену продукции. Они призывают всех, кто столкнулся с проблемой, обратиться в местный центр обслуживания клиентов. Компания признает свою ответственность за все дефектные устройства и подтверждает, что проблема заключается в неисправном PCH, поэтому материнские платы Z790, на которых возникает эта проблема, маркируются как "Dead on Arrival" (DOA).