Изображение материнской платы Gigabyte Z790 AORUS XTREME X ICE: Белый туманный цвет в премиальном дизайн

Материнская плата Gigabyte Z790 AORUS XTREME X ICE была представлена в туманно белом цвете и имеет премиальный дизайн. Эта E-ATX плата имеет внушительные характеристики и является частью премиальной серии компонентов от AORUS, которая включает в себя также ограниченную серию графического процессора GeForce RTX 4080 SUPER Xtreme ICE. Плата обладает золотистым сокетом LGA 1700 и защитной пластиной, которая при установке кулера будет снята. Внешность материнской платы выполнена в белом корпусе с кристаллической текстурой и матовым покрытием. На задней панели платы расположен ЖК-экран, отображающий показания датчиков в режиме реального времени.

Особенностью материнской платы Gigabyte Z790 AORUS XTREME X ICE является ее огромный радиатор M.2, который обеспечивает безумное охлаждение для установленных SSD. Радиатор имеет две массивные тепловые трубки и алюминиевое оребрение, предотвращающие перегрев накопителей Gen5. За расширение возможностей подключения служит один PCIe Gen 5.0 x16 слот с металлической защитой и быстросъемным переключателем.

На передней панели платы расположены разнообразные прямоугольные разъемы, включая разъем ATX, порты SATA, разъемы для подключения вентиляторов и другие. Присутствует также LED-индикатор DEBUG, переключатели настроек и золотой значок с номером материнской платы.

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Материнских плат Gigabyte Z790 AORUS XTREME X ICE будет выпущено всего 300 штук. Дата выхода и цена пока неизвестны, однако учитывая стоимость стандартной версии платы AORUS Z790 Xtreme X, которая составляет более $1000, можно ожидать, что цена данной модели будет еще выше, возможно превышая $1500. Благодаря ограниченному тиражу, плата будет доступна только нескольким избранным пользователям.