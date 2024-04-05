Новости о ремейке Splinter Cell могут появиться в ближайшее время

Студия Ubisoft Toronto обновила свою официальную страницу в американской соцсети, что может свидетельствовать о том, что скоро будут новости о ремейке Splinter Cell. Пользователь X 'MauroNL' заметил это изменение и поделился информацией. Хотя это изменение не является официальным подтверждением выхода новой игры, фанаты ожидают, что на мероприятии Ubisoft Forward будут раскрыты подробности ремейка.

Ремейк Splinter Cell был официально анонсирован в декабре 2021 года. Он будет разработан на движке Snowdrop Engine и сохранит линейную структуру оригинала. Однако сюжет будет переписан и обновлен для современной аудитории. Разработчики обещают сохранить дух и темы оригинальной игры, одновременно проработав персонажей и мир, чтобы сделать их более аутентичными и правдоподобными.

Продюсер Мэтт Уэст поделился своими мыслями о ремейке, отметив, что он должен быть больше, чем просто ремастер. Он подчеркнул удивительность и революционность оригинальной игры, которая вышла 19 лет назад, и сказал, что в ремейке будут обновлены визуальные элементы и некоторые дизайнерские аспекты, чтобы соответствовать ожиданиям современной аудитории. Однако игра останется линейной, точно такой же, как оригинал, и не будет иметь открытого мира.