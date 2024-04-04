Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
OnePlus добавила ИИ в свои смартфоны в виде инструмента AI Eraser для фотографий
OnePlus привносит искусственный интеллект в свои смартфоны в виде инструмента AI Eraser для фотографий

реклама

Компания OnePlus представляет новый инструмент AI Eraser для редактирования фотографий, который будет доступен на ряде ее устройств. Этот инструмент позволит пользователям использовать искусственный интеллект для удаления ненужных частей из фотографий. Оригинальные фотографии могут быть отредактированы с помощью AI Eraser, создавая возможность улучшить качество и визуальный эффект изображений.
AI Eraser будет включен в модели OnePlus 12, OnePlus 12R, OnePlus Open, OnePlus 11 и OnePlus Nord CE4. Обновление будет распространяться во всех регионах, но пользователи в Европе смогут воспользоваться этой функцией только во втором квартале 2024 года. Известно, что OnePlus использовала собственную модель для разработки AI Eraser, что позволяет ожидать потрясающих результатов от этой функции.
Ожидается, что AI Eraser станет первым из ряда функций искусственного интеллекта, которые OnePlus планирует представить в этом году. Компания признает огромный потенциал генеративного искусственного интеллекта в мобильных устройствах и видит его как способ расширения возможностей пользователей и революции в области редактирования фотографий. Отмечается, что AI Eraser — это первый шаг в реализации этого видения и освобождения творческого потенциала пользователей с помощью искусственного интеллекта.

#oneplus
+
Написать комментарий (0)
OnePlus представила AI Eraser, который выйдет в этом месяце
OnePlus Ace 3V лидирует в рейтинге AnTuTu за март среди смартфонов второго эшелона
OnePlus представила новый бюджетный смартфон Nord CE4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

КБ «Рубин» показал уникальную подводную лодку «Амур e600»
9
InfoBRICS: В потенциальном бою шансы F-16 против МиГ-31 стремятся к нулю
10
Российские военные отразили порядка 20 украинских контратак на различных направлениях
+
Samsung обеспокоена возможностью нехватки воды для производства чипов в будущем
+
Breaking Defense: Пентагон разрешил полёты истребителей F-35A в грозовых условиях
1
Разработчикам приложений предстоит адаптация под российские ОС
+
Эксперт по безопасности считает, что ИИ положит конец человечеству с вероятностью в 99,999999%
3
ВС РФ поразили крупный логистический узел ВСУ в Харьковской области
+
Строительство Северо-Сибирской железной дороги оценили в 8 трлн рублей – проект окупится за 20 лет
+
ВМС США создают высокоэффективное сверхвысокочастотное оружие против дронов
+
Пресс-служба РЖД объявила о завершении реконструкции станции БАМ и Транссиба – Пурикан
+
TSMC остановил производство после землетрясения магнитудой 7,4 балла произошедшего на Тайване
+
OnePlus представила AI Eraser, который выйдет в этом месяце
+
Российский дрон «Хруст» может работать в зоне радиационного заражения и химических аварий
+
Обновление One UI 6.1 вызывает проблемы со сканером отпечатков пальцев в Galaxy S23
5
Россия готовится к запуску своей версии Starlink
1
На Украине снова "пересчитали", сколько высокоточных крылатых ракет осталось у России
2
Qualcomm заявила, что ее процессор Snapdragon X Elite уничтожит Intel Meteor Lake
1
ZOTAC выпустила новую линейку мини-ПК на базе процессоров Intel Core Ultra и Ryzen
+
AMD представила три новых процессора Ryzen Zen 3+ без встроенной графики
+

Популярные статьи

Россия раздвигает "воздушные границы" форсируя производство истребителя МиГ-41 ПАК ДП 6-го поколения
46
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
260
Китай приступает к серийному производству 5-нм кристаллов
9
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 6
3
Как на Xbox запускать игры из Steam и Epic Games Store в 2024 году
5
Изготавливаю оригинальную подсветку для клавиатуры на основе палочек от мороженого
90
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
223
Core i9-14900KS vs Core i9-14900K – почему более дорогой процессор не увеличивает fps в играх
106
Землетрясение на Тайване: что известно на данный момент и что может произойти дальше
+
Как разработчики игры Смута воюют с интернет-троллями
36

Сейчас обсуждают

Evgen Udo
23:50
А это недоразумение было в Украине??
Россия раздвигает "воздушные границы" форсируя производство истребителя МиГ-41 ПАК ДП 6-го поколения
32Влад32
23:49
Короче, Склифосовский. Пользуюсь этим методом много лет. Полет нормальный. Экономия заметная. Иногда проверяю даже новые. Вдруг бракованная попадется?
Как правильно проверять батарейки мультиметром
Evgen Udo
23:49
Твой пост победил статью по глупости. Поздравляю.
Россия раздвигает "воздушные границы" форсируя производство истребителя МиГ-41 ПАК ДП 6-го поколения
kitava
23:27
Кинжалы и Ланцеты уничтожают эти системы быстрее чем США производит новые оголяя страны НАТО перед атаками различных радикальных сил
Процессор Exynos 2500 может использовать Tensor Processing Unit от Google
Bearcub
23:23
Ну что же, скажем дружно - прощай гоголь))
Financial Times: Google может начать взимать плату за поиск при помощи ИИ
Апшеронский скакел
23:18
Серьёзно в Апексе 200 кадров?
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
VRoman
23:16
Проблемы свободного места - это проблемы 90-ых. Если у тебя столько инфы, то купи ещё один жёсткий диск на 16 ГБ и успокойся о свободном месте. И не стоит проецировать свои проблемы на всех.
Названы основные улучшения для проводника в Windows 11 24H2
Фартовый
23:14
Завязывай с тяжёлыми наркотиками.
Как Nvidia воздействует на индустрию технологий и почему покупатель выбирает её
BK201
23:13
Только если взвесить 4060, то окажется что вам продали 4050. История как с нелитром молока или девятком яиц в магазине.
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
ev_rus
23:03
Какое fg ты включаешь, балабол, там лаг задержка аховая у амд, весь инет стонет.
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем