OnePlus привносит искусственный интеллект в свои смартфоны в виде инструмента AI Eraser для фотографий

Компания OnePlus представляет новый инструмент AI Eraser для редактирования фотографий, который будет доступен на ряде ее устройств. Этот инструмент позволит пользователям использовать искусственный интеллект для удаления ненужных частей из фотографий. Оригинальные фотографии могут быть отредактированы с помощью AI Eraser, создавая возможность улучшить качество и визуальный эффект изображений.

AI Eraser будет включен в модели OnePlus 12, OnePlus 12R, OnePlus Open, OnePlus 11 и OnePlus Nord CE4. Обновление будет распространяться во всех регионах, но пользователи в Европе смогут воспользоваться этой функцией только во втором квартале 2024 года. Известно, что OnePlus использовала собственную модель для разработки AI Eraser, что позволяет ожидать потрясающих результатов от этой функции.

Ожидается, что AI Eraser станет первым из ряда функций искусственного интеллекта, которые OnePlus планирует представить в этом году. Компания признает огромный потенциал генеративного искусственного интеллекта в мобильных устройствах и видит его как способ расширения возможностей пользователей и революции в области редактирования фотографий. Отмечается, что AI Eraser — это первый шаг в реализации этого видения и освобождения творческого потенциала пользователей с помощью искусственного интеллекта.