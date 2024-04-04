Exynos 2500 от Samsung может использовать Tensor Processing Unit (TPU) от Google для ускорения искусственного интеллекта (ИИ)

Exynos 2500 от Samsung может использовать Tensor Processing Unit (TPU) от Google для ускорения искусственного интеллекта (ИИ). Это означает, что устройства Galaxy S25 будут иметь улучшенные возможности ИИ, если Samsung примет это решение. TPU впервые появился в Pixel 6, и за последние годы он значительно улучшился. Сотрудничество Samsung с Google в создании чипсетов Tensor говорит о возможности Samsung эффективно использовать TPU в Exynos 2500.

В настоящее время Galaxy AI, несмотря на свою мощь, полностью полагается на облачные вычисления. Включение выделенного TPU в чипсет Exynos 2500 сделает возможности ИИ более мощными.

Кроме того, сообщается, что Exynos 2500 будет иметь два нейронных процессора: G-NP и S-NPU. Такая комбинация уже используется в серии Galaxy S24. На сегодняшний день Exynos 2500 находится в стадии тестирования, и Samsung придает большое значение тому, чтобы его собственный чипсет отвечал требованиям пользователей.

С учетом этих факторов, Exynos 2500 может стать настоящим конкурентом Qualcomm и принести успешные результаты для Samsung. Ожидается, что Samsung продемонстрирует, насколько много работы и исследований было вложено в разработку Exynos 2500. От этого чипсета ожидаются многообещающие результаты, которые позволят Samsung конкурировать с Qualcomm на рынке искусственного интеллекта.