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ddr22
Vivo представила свои новые складные телефоны X Fold 3 и X Fold 3 Pro
Компания Vivo представила свои новые складные телефоны Vivo X Fold 3 и X Fold 3 Pro, которые являются тонкими и легкими устройствами с улучшенным аппаратным обеспечением

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Компания Vivo недавно выпустила Vivo X Fold 3 и X Fold 3 Pro, которые являются одними из самых тонких и легких складных телефонов на рынке. Эти новые модели также обладают улучшенным аппаратным обеспечением, что делает их привлекательными для тех, кто ищет новый складной телефон.
Vivo X Fold 3 является наиболее легким раскладным телефоном в виде "книжки" на рынке, весит всего 219 граммов. Его толщина составляет всего 10,2 мм, что делает его одним из самых тонких складных телефонов. Это впечатляющие характеристики, учитывая, что некоторые стандартные телефоны не достигают такого веса и толщины.

Оба устройства, Vivo X Fold 3 и X Fold 3 Pro, имеют одинаковый дисплей. Внутренний экран имеет диагональ 8,03 дюйма с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 4500 нит. Дисплей на крышке имеет размер 6,53 дюйма и такую же частоту обновления и яркость, как внутренний экран. Это впечатляющие характеристики для складного телефона.
Vivo X Fold 3 Pro оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 с собственным чипом обработки изображений. Этот телефон доступен в двух вариантах - 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти или 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Он также поддерживает 5G и оснащен батареей емкостью 4800 мАч.

В целом, Vivo X Fold 3 и X Fold 3 Pro - это тонкие и легкие складные телефоны с высококлассным оборудованием. Они имеют большие дисплеи с высокой частотой обновления и яркостью. Vivo X Fold 3 Pro также предлагает улучшенные характеристики в виде чипсета Snapdragon 8 Gen 3 и большого количества оперативной и встроенной памяти. Если вы ищете новый складной телефон, эти модели от Vivo могут быть интересны для вас.

#vivo
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