Cooler Master анонсировала монитор GA2711, предназначенный для геймеров и обычных пользователей

Компания Cooler Master представила новый монитор GA2711, предназначенный для геймеров, профессионалов и обычных пользователей, которые хотят улучшить свои цифровые возможности без высоких затрат. GA2711 сочетает в себе высокое качество и практичные функции, что делает его идеальным выбором для обновления стандартных офисных мониторов.

В процессе разработки монитора GA2711 основное внимание уделялось важным для пользователей аспектам, таким как качество, функциональность и стоимость. Генеральный директор Cooler Master, Джимми Ша, отметил, что главной задачей было создание универсального решения, удовлетворяющего разнообразные потребности пользователей при работе, играх или просмотре фильмов.



Монитор GA2711 обладает следующими ключевыми особенностями. Во-первых, он обеспечивает улучшенное изображение благодаря 27-дюймовому QHD-дисплею с частотой обновления 100 Гц, который идеально подходит для работы и развлечений. Во-вторых, монитор имеет настраиваемые режимы просмотра, такие как Action, FPS, RTS, Custom, Standard, Web, Text и Movie, а также адаптивную синхронизацию для более плавного отображения. В-третьих, монитор обеспечивает плавную производительность благодаря частоте обновления 100 Гц и времени отклика 1 мс, что минимизирует размытость и задержки при движении, обеспечивая плавное восприятие изображения. Наконец, монитор GA2711 имеет насыщенный цветной дисплей с панелью IPS, которая охватывает 99% цветового спектра sRGB, гарантируя яркие и точные цвета.

Mонитор GA2711 от Cooler Master предлагает широкий набор функций и характеристик, делающих его привлекательным выбором для требовательных пользователей. Компания Cooler Master продолжает стремиться удовлетворять различные потребности своих пользователей, предлагая высококачественные и доступные компьютерные компоненты и периферию.