Intel обновила свой драйвер Linux, добавив два новых идентификатора PCI для видеокарт Arc A750E и A580E

Intel добавила две невыпущенные видеокарты Arc A750E и A580E в список PCI-идентификаторов своего драйвера Linux. Это может свидетельствовать о предстоящем обновлении от компании Intel. Новые патчи драйверов для Linux содержат два новых идентификатора PCI GPU: 0x56BE и 0x56BF. Хотя подробности об этих идентификаторах довольно ограничены, подтверждается, что они относятся к двум новым моделям графических карт Arc.

Точная информация о новых моделях карт пока отсутствует. Неясно, какие изменения они принесут по сравнению с уже существующими моделями Arc A750 и Arc A580. Однако можно предположить, что они относятся к архитектуре GPU Alchemist, которую Intel планирует усовершенствовать с помощью новой доработки Alchemist+. Будет использоваться новая графическая архитектура Battlemage Xe2 в процессорах Lunar Lake, в то время как архитектура Alchemist+ будет предназначена для мобильных процессоров Arrow Lake-H. Возможно, эти новые карты Arc A750E и A580E будут относиться к одной из этих архитектур.

Хотя детали обновления пока неизвестны, это новость обрадует поклонников Intel, так как она намекает на последующее развитие и совершенствование их видеокарт. Обновленная архитектура GPU Alchemist и использование новых моделей в процессорах Lunar Lake и Arrow Lake-H может привести к улучшению производительности и функциональности Intel Arc графических карт. В любом случае, данное обновление свидетельствует о том, что Intel продолжает инвестировать в развитие своих GPU и стремится предложить более конкурентоспособные решения на рынке видеокарт.