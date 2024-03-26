Apple тестирует версию Apple Pencil, которая будет совместима с гарнитурой Vision Pro и позволит пользователям управлять ею более точно и плавно

Apple разрабатывает версию Apple Pencil, которая будет совместима с гарнитурой Vision Pro. Сейчас компания тестирует этот аксессуар, чтобы обеспечить более точное и плавное взаимодействие с гарнитурой. В настоящее время Apple Pencil можно использовать только с iPad, но компания стремится расширить функциональность этого аксессуара и на гарнитуру Vision Pro. Таким образом, пользователи смогут управлять гарнитурой не только с помощью жестов рук. Поддержка Apple Pencil будет добавлена через обновление программного обеспечения для Vision Pro.

Вероятно, поддержка Apple Pencil станет еще одним преимуществом, которым сможет похвастаться гарнитура Vision Pro в конкурентной борьбе с Quest. Подробности о новой версии Apple Pencil пока не разглашаются, но она может быть анонсирована вместе с выходом visionOS 2.0 в конце года.



Apple Vision Pro - это высококонкурентный продукт, разработанный компанией Apple. Он предлагает инновационные функции и возможности в виртуальной реальности. Расширение функциональности гарнитуры за счет поддержки Apple Pencil позволит пользователям лучше взаимодействовать с гарнитурой и создавать рисунки и заметки на плоской поверхности.