Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Apple работает над гаджетом для виртуального рисования Apple Pencil, совместимым с Vision Pro
Apple тестирует версию Apple Pencil, которая будет совместима с гарнитурой Vision Pro и позволит пользователям управлять ею более точно и плавно

реклама

Apple разрабатывает версию Apple Pencil, которая будет совместима с гарнитурой Vision Pro. Сейчас компания тестирует этот аксессуар, чтобы обеспечить более точное и плавное взаимодействие с гарнитурой. В настоящее время Apple Pencil можно использовать только с iPad, но компания стремится расширить функциональность этого аксессуара и на гарнитуру Vision Pro. Таким образом, пользователи смогут управлять гарнитурой не только с помощью жестов рук. Поддержка Apple Pencil будет добавлена через обновление программного обеспечения для Vision Pro.
Вероятно, поддержка Apple Pencil станет еще одним преимуществом, которым сможет похвастаться гарнитура Vision Pro в конкурентной борьбе с Quest. Подробности о новой версии Apple Pencil пока не разглашаются, но она может быть анонсирована вместе с выходом visionOS 2.0 в конце года.

Apple Vision Pro - это высококонкурентный продукт, разработанный компанией Apple. Он предлагает инновационные функции и возможности в виртуальной реальности. Расширение функциональности гарнитуры за счет поддержки Apple Pencil позволит пользователям лучше взаимодействовать с гарнитурой и создавать рисунки и заметки на плоской поверхности.

#apple
+
Написать комментарий (0)
Apple выпустила обновление macOS 14.4.1 с исправлением основных проблем на MacBook Air и iMac
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские инженеры оснастили «Герань-2» 4G-модемом с украинской SIM-картой и поворотной камерой
19
Удачливый кладоискатель со старым металлодетектором нашёл самый большой золотой самородок в Англии
9
Тайвань выделил более $500 000 на разработку и тестирование пуленепробиваемых плит для своей армии
3
На «Севмаше», где строят атомные подлодки, продолжается модернизация цехов
4
С сегодняшнего дня ни один правительственный ПК в Китае не будет использовать чипы Intel и AMD
2
НАСА и Boeing планируют пилотируемый испытательный полет Starliner в мае
+
Меркурис: Для ВКС РФ не будет трудным поразить F-16 прямо на украинских аэродромах
6
Смартфон Red Magic 9 Pro получит оригинальный дизайн Bumblebee Transformers Edition
2
Microsoft добавила в Windows 11 пару новых сочетаний клавиш
+
На смартфонах с Android 15 не получиться установить приложения, созданные для Android 6.0 и старше
4
Новым премьер-министром Ирландии становится Саймон Харрис.
+
Астрономы обнаружили в глубоком космосе яйцеобразный объект, который скоро будет поглощен звездой
+
Украинские Telegram-каналы сообщают о групповом ударе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» по неким объектам в Киеве
6
Microsoft исправляет проблемы с шрифтами в браузере Chrome
+
Система iOS 18 получит больше настроек кастомизации
+
Снижения цен позволили электромобилям BYD Qin Plus и Seagull попасть в пятёрку самых продаваемых в Китае
+
Многие смартфоны Xiaomi начали получать новую HyperOS
+
Смартфон Motorola Edge 50 Fusion протестировали в бенчмарке Geekbench
+
Пришедшая на замену Binance в РФ криптобиржа CoinHub сообщила о скором прекращении работы
4
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте совершит первый рабочий визит в Китай 26-27 марта
+

Популярные статьи

MWM: Оценив применение ракет Р-37М на Украине Китай решил оснастить ими свою эскадрилью Су-35
3
8 оптимальных комбинаций процессора, материнской платы и видеокарты для игровых ПК 2024 года
69
Какая видеокарта нужна для игры в Horizon Forbidden West, и почему GeForce GTX 1650 вам не подойдёт
62
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 5
6
Horizon Forbidden West - дважды на те же грабли (субъективный обзор игры)
17
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
343
Собираем мощный и надежный игровой ПК для практичного геймера, который умеет считать деньги
19
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Март)
10
Итоги гоночного уик-энда 23-24 марта
1
Собрал ультимативный ПК для сына друга всего за 80 тысяч рублей
49

Сейчас обсуждают

Кирилл Прозоровский
23:21
Наконец объяснили. Золото это камень. И как из него кольце выделывают?
Удачливый кладоискатель со старым металлодетектором нашёл самый большой золотой самородок в Англии
Сергей Медков
22:56
Получается, семейное, ведь чимбал тоже недоделаный треш
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
VRoman
22:26
Что? Никто не покупает? Приходится бесплатно раздавать?
Tesla решила подарить всем американским владельцам своих электромобилей месяц доступа к автопилоту
Eppius
22:21
Американцы лично автору статьи об этом сигнализируют? Автор, никуда Нитаньяу не денется со своего поста даже если завтра он остатки сектора преваратит в пустыню. Поругаются и заткнутся все.
США сигнализируют о готовности сменить власть в Израиле
Баха Джураев
22:09
Гений, причем тут демократия, откуда такие идиоты берутся?!
Forbes: От Google потребовали идентифицировать людей, которые смотрели определенные видео на YouTube
Blittzz Xander
22:04
А как это можно запретить?
В «Ростехе» рассказали, почему надписи в кабине «Суперджета» выполнены на английском языке
Просто Хомяк
22:00
Самое главное в статье не сказано. Капитан — украинец.
На видео попал момент обрушения моста в Балтиморе
Артём Николаев
21:56
К совершеннолетию родившихся 11.11.11
Bethesda утверждает, что The Elder Scrolls VI уже в играбельном состоянии
Майкопское Честное
21:38
Аффцар имел ввиду Radeon 7600 Perdator PodKhovost, ибо такого мутанта иначе не назвать. Но это тоже не охотник, да и не хищник вовсе. Скорее наоборот
Собрал ультимативный ПК для сына друга всего за 80 тысяч рублей
Сергей Анатолич
21:37
Вау! Это прорыв. Теперь так все делать будут!🤣🤣🤣
iOS 18 наконец-то позволит настраивать расположение значков приложений на главном экране iPhone
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем