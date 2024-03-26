Компания Maxsun представила новую материнскую плату YTX со слотом PCIe, установленным на задней панели

Компания Maxsun представила новую модель материнской платы YTX с инновационным слотом PCIe, установленным на задней панели. Это является первым в мире решением такого рода, которое позволяет установить графический процессор сзади.

Материнские платы с задними слотами стали популярными на рынке, начиная с таких производителей, как ASUS и MSI. Это позволяет удобнее проводить кабели и сохранять аккуратный внешний вид, так как силовые кабели не будут видны спереди. Maxsun ранее уже представила материнскую плату YTX - Terminator H770 YTX, имеющую разъемы на задней панели. Однако в своей новой модели компания решила сделать нечто интересное и переместить PCIe-разъем GPU на заднюю панель.



На саммите Intel CTE CEO Summit 2024 Maxsun показала новый дизайн своей материнской платы Back-to-Back, которая также выполняется в форм-факторе YTX, но обладает уникальной возможностью установки графического процессора сзади, что позволяет отклониться от использования удлинительных кабелей PCIe. Это помогает сократить расходы и создавать более аккуратный внешний вид.



Новая материнская плата от Maxsun предлагает новаторское решение, которое упрощает процесс монтажа и обеспечивает качественную работу графического процессора. Компания продолжает следовать актуальным тенденциям рынка, предлагая своим клиентам инновационные решения и дальнейшее улучшение своих продуктов.