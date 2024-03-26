Nintendo выпустила обновление 18.0.0 для Nintendo Switch. В официальных примечаниях к обновлению упоминается повышение стабильности системы, а также добавление 15-минутной опции для автоматического перехода в спящий режим в док-режиме

Nintendo выпустила обновление 18.0.0 для игровой консоли Nintendo Switch. В официальных примечаниях от компании говорится о повышении стабильности системы и добавлении новой функции в автоматического перехода в спящий режим – теперь пользователи смогут выбрать 15-минутный таймер при использовании консоли в док-режиме. Кроме того, обновление включает в себя вступительное видео "Родительский контроль Nintendo Switch" на корейском языке.

Тем не менее, обычно обновления системы также вносят другие изменения, о которых компания не сообщает в официальных заметках. Один из майнеров Switch «OatMealDome» сообщил на X, что новая прошивка обновляет список запрещенных слов в системе. Все слова, начинающиеся с определенной части мужского тела, теперь будут заблокированы. Кроме того, обновление содержит изменения для всех системных компонентов. Это может быть важно для разработчиков, хотя это не означает, что это связано с грядущей моделью Nintendo Switch 2, о которой ходят слухи.



Несмотря на недостаточно подробные официальные примечания, обновление 18.0.0 имеет ряд официальных изменений. Однако есть и неофициальные изменения, включая обновление списка запрещенных слов и изменения в системных компонентах. В целом, этот апдейт может быть более важным для разработчиков, чем для обычных игроков.