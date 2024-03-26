Компания Apple выпустила обновление macOS 14.4.1, которое исправляет проблемы, возникшие после предыдущего обновления

Компания Apple выпустила обновление macOS 14.4.1, которое исправляет проблемы, возникшие после предыдущего обновления macOS 14.4. Сборка уже доступна для загрузки на совместимые устройства Mac через системные настройки и доступна для всех пользователей. Официальный журнал изменений Apple можно посмотреть для получения дополнительной информации о новых исправлениях.

macOS 14.4 была важным обновлением, в котором было внедрено несколько новых утилит и изменений в App Store для разработчиков. Однако она также привела к появлению некоторых проблем, в том числе ошибки с USB-концентратором, из-за которой пользователи не могли использовать аксессуары с Mac. Некоторые компьютеры Mac не распознавали внешний USB-концентратор, что делало его непригодным для использования. В связи с этим Apple рекомендовала пользователям не обновляться до новой версии, пока компания не выпустит исправление.



Теперь Apple выпустила обновление macOS 14.4.1, которое исправляет ошибку с USB-концентратором и включает ряд дополнительных исправлений. Пользователям с проблемами на их Mac рекомендуется загрузить и установить последнюю сборку сразу же, используя "Обновление ПО" в разделе "Системные настройки".



Обновление macOS 14.4.1 является ответом Apple на проблемы, возникшие после предыдущего обновления и включает исправления, которые улучшают функциональность и исправляют ошибки.