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Компания Apple выпустила обновление macOS 14.4.1, которое исправляет проблемы, возникшие после предыдущего обновления macOS 14.4. Сборка уже доступна для загрузки на совместимые устройства Mac через системные настройки и доступна для всех пользователей. Официальный журнал изменений Apple можно посмотреть для получения дополнительной информации о новых исправлениях.
macOS 14.4 была важным обновлением, в котором было внедрено несколько новых утилит и изменений в App Store для разработчиков. Однако она также привела к появлению некоторых проблем, в том числе ошибки с USB-концентратором, из-за которой пользователи не могли использовать аксессуары с Mac. Некоторые компьютеры Mac не распознавали внешний USB-концентратор, что делало его непригодным для использования. В связи с этим Apple рекомендовала пользователям не обновляться до новой версии, пока компания не выпустит исправление.
Теперь Apple выпустила обновление macOS 14.4.1, которое исправляет ошибку с USB-концентратором и включает ряд дополнительных исправлений. Пользователям с проблемами на их Mac рекомендуется загрузить и установить последнюю сборку сразу же, используя "Обновление ПО" в разделе "Системные настройки".
Обновление macOS 14.4.1 является ответом Apple на проблемы, возникшие после предыдущего обновления и включает исправления, которые улучшают функциональность и исправляют ошибки.