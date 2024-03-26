Компания Transcend представила портативный твердотельный накопитель ESD320A емкостью до 2 ТБ

Компания Transcend представила новый портативный твердотельный накопитель ESD320A, который доступен в трех вариантах емкости - 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Этот накопитель имеет форм-фактор "флешка" и очень похож на обычные USB-накопители, но немного крупнее. Он имеет размеры 68,2 мм x 19,7 мм x 9,5 мм (Д x Ш x В) и весит всего 26 граммов.

Особенностью данного накопителя является его высокая скорость передачи данных. Он использует интерфейс USB 3.2 Gen 2 Type-A, позволяющий достигать скоростей передачи данных до 1050 МБ/с при последовательном чтении и до 900 МБ/с при последовательной записи. При этом внутри накопителя используется флеш-память 3D NAND с кэшированием SLC, что делает его похожим на внутренние твердотельные накопители.

Дополнительно накопитель поддерживает технологию UASP (USB-attached SCSI), которая ускоряет передачу данных с высокими показателями QD. Это позволяет достичь еще большей производительности и эффективности при работе с накопителем. Также в комплекте поставляется утилита Elite Data Management, которая предоставляет функции резервного копирования, восстановления и шифрования данных.

Хотя цены на этот портативный накопитель не были раскрыты, компания Transcend заявляет о предоставлении 5-летней гарантии на свои накопители. Это дает дополнительную уверенность потребителям в качестве продукции и поддержке со стороны производителя. В целом, новый портативный твердотельный накопитель ESD320A от Transcend представляет собой надежное и быстрое решение для хранения и передачи больших объемов данных.