Компания Manli готовится выпустить новые "тонкие" видеокарты GeForce RTX 4070 Ti и 4070 SUPER Gallardo

Компания Manli решила порадовать любителей видеокарт новыми моделями GeForce RTX 4070 Ti и 4070 SUPER Gallardo. Обновленные карты имеют зеленый флагманский дизайн "Gallardo". Однако, наиболее интересной особенностью новых моделей является их тонкий профиль. Manli выпустила более компактную двухслотовую версию видеокарты, в отличие от предыдущей модели, занимающей 3,5 слота.

Была также упомянута модель без индекса Ti, которая, вероятно, будет выпущена в ближайшее время. Однако, компания Manli пока не объявила официальную цену или дату релиза для обновленных карт Gallardo Ada Lovelace. В спецификациях отмечена встроенная светодиодная подсветка с семью доступными цветовыми циклами, а также наличие четырех 6-мм медных тепловых трубок для лучшей теплоотдачи.

Несмотря на свой флагманский статус, Manli не предоставляет заводской разгон для линейки Gallardo. Однако, эти видеокарты часто используются системными интеграторами, такими как Sycom, для последующей настройки и кастомизации. Компания Manli ориентирована на азиатский и европейский рынки, и продукты Gallardo пользуются популярностью среди энтузиастов, желающих получить мощную и производительную видеокарту.