Компания EK представила карту манометров EK-Loop Stainless Steel Gauge Card из нержавеющей стали, предназначенную для упрощения процесса сборки водяного охлаждения

Компания EK представила свою новую продукцию - карту манометров EK-Loop Stainless Steel Gauge Card, которая поможет упростить процесс сборки для энтузиастов и профессионалов в области водяного охлаждения. Этот инструмент, изготовленный из нержавеющей стали, позволит пользователям легко найти и подобрать совместимые компоненты. Основная функция карты - упростить подбор размеров болтов и гаек, гарантируя совместимость и простоту сборки различных компонентов.

С помощью Gauge Card пользователи смогут легко измерить и подобрать размеры болтов и гаек, включая размеры гаек M2.5, M3 и M4. Карта также поможет идентифицировать различные диаметры винтов (M4, M3.5, M3, M2.5, M2) и их размеры. Благодаря этому, подбор нужных деталей для сборки станет гораздо проще. Кроме того, инструмент обеспечивает точную установку и надежность компонентов, так как позволяет идентифицировать длину винтов до 30 мм. Таким образом, использование Gauge Card помогает избежать ошибок при сборке и установке неправильных болтов.

EK-Loop Stainless Steel Gauge Card является многофункциональной и нацелена на улучшение качества водяного охлаждения. Этот аксессуар, созданный для простоты использования, станет незаменимым помощником для всех, кто занимается водяным охлаждением. Карта предотвращает возможные ошибки при сборке до того, как они произойдут, что позволяет экономить время и силы при сборке системы охлаждения. EK-Loop Gauge Card станет полезным инструментом для профессионалов и энтузиастов, которые стремятся к оптимальному функционированию своей системы охлаждения и простоте сборки.