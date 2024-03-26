Будущее Xbox, как самостоятельного бренда с собственным аппаратным обеспечением и эксклюзивами, находится под вопросом.

Будущее Xbox, как самостоятельного бренда с собственным аппаратным обеспечением и эксклюзивами, находится под вопросом. Microsoft выразила надежду на успех платформы с помощью обновления Xbox Business Update, в котором было объявлено о выходе нескольких старых игр на мультиплатформе. Однако некоторые издатели начинают сомневаться в поддержке Xbox и обращают свое внимание на PlayStation 5.

Согласно сообщениям Кристофера Дринга из GameIndustry.biz, продажи Xbox Series X/S в Европе падают. В прошлом году некоторые европейские ритейлеры отказались от Xbox Series X/S, а в этом году ситуация значительно ухудшилась. Издатели начинают сомневаться, стоит ли им поддерживать Xbox.

Возможные опасения относительно будущего Xbox не ограничиваются только производительностью. По словам Дринга, он слышал, что "большинство" эксклюзивов Xbox в конечном итоге окажутся на PlayStation 5. Также закрытие студии Xbox Game Studios Japan не дает оснований для оптимизма. Команда разработчиков подготавливала несколько эксклюзивных игр для Xbox, но похоже, что эти проекты закрыты.

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С другой стороны, Microsoft планирует выпустить новое аппаратное обеспечение, которое должно привести к "самому большому техническому прорыву в истории". Однако неясно, как они собираются достичь этой цели. Несмотря на обещания Microsoft, сомнения в будущем Xbox остаются.



В целом, Xbox сталкивается с серьезными вызовами и проблемами в европейском консольном пространстве. Производительность Xbox Series X/S снижается, издатели сомневаются в поддержке платформы, а эсклюзивные игры Xbox возможно перейдут на PlayStation 5. Эти факторы вызывают опасения относительно будущего Xbox. Тем не менее, Microsoft продолжает работать над новым оборудованием, надеясь достичь технического скачка. Однако успех этой стратегии пока остается под вопросом.