Samsung возможно уже начала работу над следующей моделью телефона Galaxy S25 Ultra, и согласно последним утечкам, в настоящее время находятся на тестировании четыре прототипа этой модели.

Компания Samsung уже начала работу над следующей моделью телефона Galaxy S25 Ultra, и согласно последним утечкам, в настоящее время находятся на тестировании четыре прототипа этой модели. Каждая версия имеет некоторые отличия в размере рамки и ободке. Пока еще не было принято окончательное решение о выборе одной из моделей.

По информации от источника PandaFlash, которую они получили от неназванного источника, были опубликованы потенциальные рендеры Galaxy S25 Ultra. На рендерах показаны четыре разных версии, каждая со своими отличиями в размере рамки и ободке. Например, первый рендер слева имеет схожую рамку с моделью Galaxy S24 Ultra, но Galaxy S25 Ultra имеет более тонкие рамки. Еще одна версия имеет еще меньшие рамки, при этом сохранив то же соотношение "экран-корпус". Будет интересно увидеть, какой именно дизайн выберет Samsung для Galaxy S25 Ultra. Вполне возможно, что в последующих утечках будут представлены и другие варианты дизайна.