Китайская робототехническая компания LimX Dynamics провела демонстрационный тест своего двуногого робота P1, который показал его способность эффективно реагировать на угрозу от людей и преодолевать сложный рельеф

Китайская робототехническая компания LimX Dynamics провела демонстрационный тест своего двуногого робота P1, который показал его способность эффективно реагировать на угрозу от людей и преодолевать сложный рельеф. Представители компании утверждают, что робот использует обучение с подкреплением для реагирования на внешние раздражители, такие как движущиеся объекты и неровности на пути. Обучение с подкреплением является методом обучения искусственного интеллекта, и LimX Dynamics продолжает разрабатывать свои робототехнические технологии.

Двуногий робот P1 от LimX Dynamics успешно справился с испытаниями на пересеченной местности в горах Шанхая. Цель испытаний заключалась в проверке возможностей робота в непредсказуемых условиях, что требовало постоянной готовности робота. Компания LimX Dynamics является экспертом в области робототехники и имеет в своем портфолио роботов различного рода, таких как гуманоиды, квадрокоптеры и двуногие платформы, такие как P1.



LimX Dynamics продолжает разрабатывать и совершенствовать свои робототехнические технологии, что позволяет им добиваться значительных результатов в области робототехники. Робот P1 является примером успешного использования обучения с подкреплением для повышения его реагирования на внешние воздействия и адаптации к сложным условиям. Это открывает новые возможности для применения роботов в различных сферах, таких как разведка, спасательные операции и медицинская помощь.