Dragon's Dogma 2, хотя и понравилась многим игрокам, некоторые высказали недовольство из-за микротранзакций.

Dragon's Dogma 2 вызвала споры из-за своего подхода к микротранзакциям, позволяющего игрокам тратить реальные деньги на предметы, позволяющие быстро путешествовать, менять внешний вид или возрождать персонажа. Хотя большинство из них можно получить в ходе обычной игры, это занимает много времени и может побудить некоторых игроков платить реальные деньги. В игре представлен список предметов, доступных за деньги или заработанных в процессе игры.

Однако моддеры взялись за проблему микротранзакций в Dragon's Dogma 2. Один из модов под названием "Crazy's Shop" добавляет новый магазин в городе Вернворт, где игроки могут купить все необходимые предметы.



Это позволяет игрокам обойти микротранзакции и получить доступ к необходимым предметам без необходимости покупать их за реальные деньги. Такой мод делает процесс получения и использования этих предметов более удобным и доступным для всех игроков. Однако следует отметить, что использование модов может нарушить условия соглашения с разработчиками игры и привести к блокировке игрового аккаунта.