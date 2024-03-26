Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Моды для Dragon's Dogma 2 позволят игрокам легко обходить микротранзакции
Dragon's Dogma 2, хотя и понравилась многим игрокам, некоторые высказали недовольство из-за микротранзакций.

реклама

Dragon's Dogma 2 вызвала споры из-за своего подхода к микротранзакциям, позволяющего игрокам тратить реальные деньги на предметы, позволяющие быстро путешествовать, менять внешний вид или возрождать персонажа. Хотя большинство из них можно получить в ходе обычной игры, это занимает много времени и может побудить некоторых игроков платить реальные деньги. В игре представлен список предметов, доступных за деньги или заработанных в процессе игры.
Однако моддеры взялись за проблему микротранзакций в Dragon's Dogma 2. Один из модов под названием "Crazy's Shop" добавляет новый магазин в городе Вернворт, где игроки могут купить все необходимые предметы.

Это позволяет игрокам обойти микротранзакции и получить доступ к необходимым предметам без необходимости покупать их за реальные деньги. Такой мод делает процесс получения и использования этих предметов более удобным и доступным для всех игроков. Однако следует отметить, что использование модов может нарушить условия соглашения с разработчиками игры и привести к блокировке игрового аккаунта.

#dragon&#x27;s dogma 2
+
Написать комментарий (0)
Dragon's Dogma 2 подверглась резкой критике из-за микротранзакций
Dragon's Dogma 2 получила мод, который позволяет игрокам начать новую игру
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские инженеры оснастили «Герань-2» 4G-модемом с украинской SIM-картой и поворотной камерой
11
Удачливый кладоискатель со старым металлодетектором нашёл самый большой золотой самородок в Англии
6
Россия дала вторую жизнь уникальному вагонному заводу в ЛНР
10
Forbes: Российские дроны помогают молниеносно выводить из строя лучшее вооружение ВСУ
1
В России запустили завод по производству алюминиевых банок
16
Тайвань выделил более $500 000 на разработку и тестирование пуленепробиваемых плит для своей армии
3
На «Севмаше», где строят атомные подлодки, продолжается модернизация цехов
3
Харьковский градоначальник Терехов рассказал, что в городе разрушены все трансформаторы и ТЭЦ
4
С сегодняшнего дня ни один правительственный ПК в Китае не будет использовать чипы Intel и AMD
2
Крымские инженеры разработали аналоги комплектующих для российских самолетов Superjet и МС-21.
4
Визитная карточка компании Apple с подписью Стива Джобса была продана за 181 тысячу долларов
+
Компания Xiaomi улучшит качество камер в линейках Xiaomi 13 и Xiaomi 14 до уровня Xiaomi 14 Ultra
+
Китайские ученые считают, что бамбук может прокормить растущее население планеты
+
Меркурис: Для ВКС РФ не будет трудным поразить F-16 прямо на украинских аэродромах
5
НАСА и Boeing планируют пилотируемый испытательный полет Starliner в мае
+
Смартфон Red Magic 9 Pro получит оригинальный дизайн Bumblebee Transformers Edition
2
Microsoft добавила в Windows 11 пару новых сочетаний клавиш
+
На смартфонах с Android 15 не получиться установить приложения, созданные для Android 6.0 и старше
4
Российские военные испытывают мобильный 3D-принтер для ремонта техники в зоне СВО.
1
New Atlas: Компактный аэростат показывает местонахождение туристов в случае ЧП
+

Популярные статьи

MWM: Оценив применение ракет Р-37М на Украине Китай решил оснастить ими свою эскадрилью Су-35
3
8 оптимальных комбинаций процессора, материнской платы и видеокарты для игровых ПК 2024 года
68
Какая видеокарта нужна для игры в Horizon Forbidden West, и почему GeForce GTX 1650 вам не подойдёт
54
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 5
6
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
324
Итоги гоночного уик-энда 23-24 марта
1
Horizon Forbidden West - дважды на те же грабли (субъективный обзор игры)
16
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Март)
9
Собираем мощный и надежный игровой ПК для практичного геймера, который умеет считать деньги
17
Обзор лазерного принтера Pantum P2200
39

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
15:48
Нет, для передачи данных с гераньки средствами мобильной связи.
Российские инженеры оснастили «Герань-2» 4G-модемом с украинской SIM-картой и поворотной камерой
Рамаз Данелия
15:44
ты нуб сразу видно. у бокса 3 года гарантии если ты не знал
Собрал ультимативный ПК для сына друга всего за 80 тысяч рублей
Chihonya
15:42
автор нублан берет камень в боксовом исполнении, переплачивая деньги и ставит кулек , это конечно попросил брат папы дедушки по двоюродной сестре сделать)))
Собрал ультимативный ПК для сына друга всего за 80 тысяч рублей
Red Red
15:40
чумба я не виноват опять про тебя, они шли сами подряд https://www.youtube.com/watch?v=5Jt5GEr4AYg Ты тоже выпил вина?
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
Red Red
15:39
Щас поглядим цену его слова если я ничего не пропустил это будет 3й обзор подтирочной бумаги от чимбы.... Но он же не мужик он как та проститутка не хозяйка своей пиз DE
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
Spike Rus
15:39
Это самый глупый вариант т.к. пластик, особенно дешевый (у нас в России ведь хлебом не корми дай на чем-нибудь сэкономить), спустя время начинает взаимодействовать с продуктом, от банальной порчи вкус...
В России запустили завод по производству алюминиевых банок
Вадим Кудрявцев
15:38
уже 333
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
Вассисуалий Лоханкин
15:37
Лошарик, одним словом)))
Собираем игровую систему с Radeon RX 7900 XTX по цене одной видеокарты GeForce RTX 4090
Вадим Кудрявцев
15:36
Вот писал он про туалетную бумагу и вот самый уровень.зачем полез туда где не болта не рубит и учиться не собирается
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
Serega Volkov
15:35
Я так понял симка нужна для прицеливания по вышкам то есть это партия для уничтожения связи
Российские инженеры оснастили «Герань-2» 4G-модемом с украинской SIM-картой и поворотной камерой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем