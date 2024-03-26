Появились информация о потенциальных графических процессорах Intel Battlemage Xe2-HPG следующего поколения, которые были обнаружены в базе данных SiSoftware Sandra

Появились информация о потенциальных графических процессорах Intel Battlemage Xe2-HPG следующего поколения, которые были обнаружены в базе данных SiSoftware Sandra. Ожидается, что архитектура Battlemage от Intel дебютирует в конце этого года в двух вариантах: Xe2-HPG, предназначенном для дискретной графики, и Xe2-LPG, предназначенном для интегрированной графики. Первые указания о возможных спецификациях графических процессоров Intel Battlemage Xe2-HPG нашлись в базе данных Sandra.

Согласно этой информации, предполагаемые графические процессоры Intel Battlemage Xe2-HPG имеют 20 и 24 ядра Xe, что соответствует 160 и 192 исполнительным блокам или 2560/3072 ALU. Оба GPU имеют 8 МБ кэша L2 и 12 ГБ памяти, предположительно с 192-битной шиной. Тактовая частота указана на уровне 1,8 ГГц, однако ожидается, что она будет увеличена до более 2 ГГц.



В отношении производительности в бенчмарк-тестах GPGPU, предполагается, что графические процессоры Intel Battlemage Xe2-HPG достигают скорости в 7231 Мпикс/с и 6030,66 Мпикс/с соответственно. Эти данные помогут сравнить производительность с другими продуктами на рынке.



В целом, варианты графических процессоров Intel Battlemage Xe2-HPG обещают стать конкурентоспособными продуктами в сегменте дискретной графики. Они имеют большое количество ядер, достаточный объем памяти и ожидается хорошая производительность. Однако эта информация пока гипотетическая и не подтверждена официально, поэтому мы должны ожидать дополнительной информации о графических процессорах Intel Battlemage Xe2-HPG.