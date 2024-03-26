Ранее в этом месяце демо-версия была ошибочно загружена в PlayStation Store, но была быстро удалена

В конце этой недели, 29 марта, станет доступна демо-версия игры Stellar Blade для PlayStation 5. Ранее в этом месяце она была ошибочно загружена в PlayStation Store, но была быстро удалена. Сейчас Sony и разработчик Shift Up подтвердили, что демо-версия будет доступна в конце этой недели, а полноценный релиз игры состоится в следующем месяце.

Особенностью игры Stellar Blade является то, что сохраненные данные из демо-версии будут перенесены в полную версию игры для тех, кто завершит демо-этап. Это позволит игрокам сохранить прогресс и продолжить игру без необходимости начинать заново.



Действие демо-версии происходит с самого начала игры, когда главная героиня Ева отправляется на Землю, чтобы сразиться с найтибами и освободить планету. Демо-версия предлагает возможность ознакомиться с основными боевыми функциями и исследовать послевоенный город Эйдос-7. Игроки смогут получить первоначальное представление о геймплейных механиках, которые будут важны на протяжении всего сюжета игры.

Для многих поклонников игры Stellar Blade эта демо-версия будет долгожданным событием. Они смогут сейчас познакомиться с игрой и ее возможностями, а также оценить графику и механику игрового процесса. Удачные достижения в демо-версии будут перенесены в полную версию игры, что дает дополнительный стимул для пройденных испытаний и побед.



Ожидается, что полная версия игры будет доступна уже в следующем месяце и принесет еще больше впечатлений и возможностей для игроков.