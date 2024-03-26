Компания намерена повысить объем памяти и предложить модель премиум-класса, чтобы конкурировать с Apple Watch.

Samsung готовится к выпуску новой серии Galaxy Watch 7, которая будет доступна в трех различных вариантах. Компания намерена повысить объем памяти и предложить модель премиум-класса, чтобы конкурировать с Apple Watch.

Одним из вариантов Galaxy Watch 7 будет модель Ultra, о которой уже давно ходят слухи. Она будет доступна как с подключением Wi-Fi, так и с eSIM. Интересно, что новые часы будут иметь увеличенный объем памяти - до 32 ГБ. Номер модели для этого варианта будет SM-L705.



Пока неизвестно, как будут называться остальные варианты Galaxy Watch 7, ожидается, что они также будут иметь большой объем памяти и предложат различные функции и возможности.



Как сообщается, Samsung планирует представить новые часы на крупной выставке Galaxy Unpacked. Это будет важное событие для компании, поскольку они стремятся укрепить свою позицию на рынке носимых устройств.



Очевидно, что Samsung заботится о своих смарт-часах и стремится предложить пользователям богатый выбор вариантов и функций. Galaxy Watch 7 станет серьезным конкурентом для Apple Watch и привлечет внимание любителей технологий и фанатов марки Samsung. Пользователям остается только ждать официального анонса и подробностей о новых функциях и возможностях этих часов.