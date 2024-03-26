Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
A18 Pro от Apple обещает значительное улучшение производительности по сравнению с A17 Pro
Предстоящий процессор A18 Pro от Apple, который, по слухам, будет использоваться в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, обещает значительное улучшение производительности по сравнению с предыдущей версией A17 Pro

реклама

Предстоящий процессор A18 Pro от Apple, который, по слухам, будет использоваться в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, обещает значительное улучшение производительности по сравнению с предыдущей версией A17 Pro. Согласно предполагаемым результатам бенчмарка Geekbench 6, A18 Pro показывает значительный рост производительности, особенно в одноядерных процессорах. В сравнении с A17 Pro, A18 Pro быстрее на 22% в одноядерном режиме и на 28% в многоядерном режиме. Однако, по сравнению с процессором Snapdragon 8 Gen 4, A18 Pro отстает в многоядерной производительности.

реклама

Утечка результатов Geekbench 6 по одноядерному тесту показала, что A18 Pro превосходит своего предшественника и даже конкурирует с чипсетами Apple M3, используемыми в компьютерах Mac. Некоторые слухи, однако, указывают на то, что A18 Pro может не обеспечивать такой же значительный прирост в многоядерной производительности, как в одноядерной. Возможно, разница в производительности будет около 10%. В любом случае, Snapdragon 8 Gen 4 все равно остается более быстрым в этой категории.

Необходимо также обратить внимание на энергоэффективность процессоров. На данный момент нет информации о том, как эффективно работает A18 Pro или другие процессоры, такие как Snapdragon 8 Gen 4 или Dimensity 9400 от MediaTek. Вероятно, во время тестирования процессоров, компании стараются найти баланс между производительностью и энергопотреблением. Поэтому, чтобы полностью оценить производительность и энергоэффективность этих процессоров, необходимо дождаться официального выпуска и оценить их на практике.


В любом случае, предстоящая SoC Apple A18 Pro обещает значительное улучшение производительности по сравнению с предыдущей версией A17 Pro. Однако, конкуренция в этой области все еще остается сильной, особенно с процессором Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm. Важно отметить, что бенчмарк Geekbench 6 лишь один из инструментов для оценки производительности процессора, и энергоэффективность также играет важную роль при выборе мобильного устройства.

#a17 pro
+
Написать комментарий (0)
У TSMC появились проблемы, поэтому компания может перенести сроки внедрения 2-нм узла на 2026 год
Apple уделила больше всего внимания производительности графического процессора в новом чипе A17 Pro
Apple обновит программное обеспечение для устранения перегрева iPhone 15 Pro
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Власти США запросили у Google сведения о 30 000 зрителях, просмотревших ролик YouTube
65
Российские инженеры оснастили «Герань-2» 4G-модемом с украинской SIM-картой и поворотной камерой
6
Sapphire представила графический процессор Radeon RX 7900 GRE PURE OC в белом дизайне
2
Россия дала вторую жизнь уникальному вагонному заводу в ЛНР
8
Forbes: Российские дроны помогают молниеносно выводить из строя лучшее вооружение ВСУ
1
В России запустили завод по производству алюминиевых банок
9
SpaceNews: Американская компания SpaceX может установить глобальную монополию в ракетостроении
7
Компания Apple выпустила обновление iOS 17.4.1 для iPhone
+
Иран представил свой новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) под названием «Газа»
3
Крымские инженеры разработали аналоги комплектующих для российских самолетов Superjet и МС-21.
3
Визитная карточка компании Apple с подписью Стива Джобса была продана за 181 тысячу долларов
+
С сегодняшнего дня ни один правительственный ПК в Китае не будет использовать чипы Intel и AMD
1
Компания Xiaomi улучшит качество камер в линейках Xiaomi 13 и Xiaomi 14 до уровня Xiaomi 14 Ultra
+
Forbes: От Google потребовали идентифицировать людей, которые смотрели определенные видео на YouTube
1
Удачливый кладоискатель со старым металлодетектором нашёл самый большой золотой самородок в Англии
+
Китайские ученые считают, что бамбук может прокормить растущее население планеты
+
Разработчик Denuvo выпустит технологию TraceMark, которая может покончить с пиратством на ПК
13
Харьковский градоначальник Терехов рассказал, что в городе разрушены все трансформаторы и ТЭЦ
3
NVIDIA может поднять стоимость видеокарты GeForce RTX 3050 6 ГБ
6
Тайвань выделил более $500 000 на разработку и тестирование пуленепробиваемых плит для своей армии
2

Популярные статьи

MWM: Оценив применение ракет Р-37М на Украине Китай решил оснастить ими свою эскадрилью Су-35
+
8 оптимальных комбинаций процессора, материнской платы и видеокарты для игровых ПК 2024 года
64
Какой SSD купить для игрового ПК в 2024 году — топ-8 твердотельных накопителей
30
Какая видеокарта нужна для игры в Horizon Forbidden West, и почему GeForce GTX 1650 вам не подойдёт
+
Собираем игровую систему с Radeon RX 7900 XTX по цене одной видеокарты GeForce RTX 4090
107
Итоги гоночного уик-энда 23-24 марта
1
Продолжение истории о несостоятельности репозиториев Linux в Desktop сегменте
51
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
230
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Март)
8
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 5
2

Сейчас обсуждают

Виктор Байкин
04:38
М... Демократия!
Forbes: От Google потребовали идентифицировать людей, которые смотрели определенные видео на YouTube
Руслан Глинник
04:24
Действительно стоящая вещь. Хорошо бы цену узнать.
Thermaltake представила тестер блоков питания Dr. Power III
nukemall
03:38
"Ориентация на Linux" означает ограниченный выбор периферии - далеко не для всего есть драйвера в ядре и даже те, что есть, не все хорошо работают, особенно это касается WiFi адаптеров, например широк...
Выпущена портативная игровая консоль Orange Pi Neo за 499 долларов
daem0ns
03:37
Кол осиновый не ставят, его забивают. Вампирам в сердце, педирастам в задницу. Зельке наверное в голову забивать второй кол,. контрольный - в голову ))))
Зеленский снова просит запад поставить Украине ЗРК американского производства
nukemall
03:13
Леопард-2А4 - ровесник Т-72Б, ничего особенно интересного в нём нет кроме низкой надёжности гидроприводов наведения, ну и вообще передаваемые танки должны быть изрядно ушатаны, капремонт лёпиков дорог...
«Сняли с консервации 20 танков Leopard 2»: Испания планирует передать Украине партию военной помощи
УдалЁн
03:04
Ну АМД компания бобра.... Искусственные ограничения это же так классно. Побольше бы таких производителей......обанкротилось
TechPowerUp: AMD сняла ограничения по разгону памяти видеокарты Radeon RX 7900 GR
Влад Иванов
02:57
Sus coin 👁️👁️👅👅👄👄👅👅👁️👁️
Инвесторы накапливают Bitcoin, а Киты из ETF-фондов скупают все доступные монеты на рынке
Андрей Важенин
02:50
Стекло лучше
В России запустили завод по производству алюминиевых банок
Ruhama_Sama
02:23
Убейся об стену ужея биомусор
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
Red Red
02:22
Судя по твоим оценкам подавляющая часть читателей твоего блога это обиженные линуксоидов, а других нет... Где все остальные. Почему тебе оценку выше 2ки не ставят, значит твой труд это кал, а автор де...
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем