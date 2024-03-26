Предстоящий процессор A18 Pro от Apple, который, по слухам, будет использоваться в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, обещает значительное улучшение производительности по сравнению с предыдущей версией A17 Pro

Предстоящий процессор A18 Pro от Apple, который, по слухам, будет использоваться в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, обещает значительное улучшение производительности по сравнению с предыдущей версией A17 Pro. Согласно предполагаемым результатам бенчмарка Geekbench 6, A18 Pro показывает значительный рост производительности, особенно в одноядерных процессорах. В сравнении с A17 Pro, A18 Pro быстрее на 22% в одноядерном режиме и на 28% в многоядерном режиме. Однако, по сравнению с процессором Snapdragon 8 Gen 4, A18 Pro отстает в многоядерной производительности.

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Утечка результатов Geekbench 6 по одноядерному тесту показала, что A18 Pro превосходит своего предшественника и даже конкурирует с чипсетами Apple M3, используемыми в компьютерах Mac. Некоторые слухи, однако, указывают на то, что A18 Pro может не обеспечивать такой же значительный прирост в многоядерной производительности, как в одноядерной. Возможно, разница в производительности будет около 10%. В любом случае, Snapdragon 8 Gen 4 все равно остается более быстрым в этой категории.

Необходимо также обратить внимание на энергоэффективность процессоров. На данный момент нет информации о том, как эффективно работает A18 Pro или другие процессоры, такие как Snapdragon 8 Gen 4 или Dimensity 9400 от MediaTek. Вероятно, во время тестирования процессоров, компании стараются найти баланс между производительностью и энергопотреблением. Поэтому, чтобы полностью оценить производительность и энергоэффективность этих процессоров, необходимо дождаться официального выпуска и оценить их на практике.





В любом случае, предстоящая SoC Apple A18 Pro обещает значительное улучшение производительности по сравнению с предыдущей версией A17 Pro. Однако, конкуренция в этой области все еще остается сильной, особенно с процессором Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm. Важно отметить, что бенчмарк Geekbench 6 лишь один из инструментов для оценки производительности процессора, и энергоэффективность также играет важную роль при выборе мобильного устройства.