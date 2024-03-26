Китайская таможня снова успешно пресекла попытку контрабанды графических процессоров, остановив перемещение 44 устройств и нескольких других комплектующих

Китайская таможня снова успешно пресекла попытку контрабанды графических процессоров, остановив перемещение 44 устройств и нескольких других комплектующих. Во время проверки было обнаружено, что эти графические процессоры были "отремонтированы" и планировались продаваться как новые. Контрабанда комплектующих для ПК является все более распространенной проблемой в Китае, особенно в свете последних событий. Некоторые люди предпринимают странные попытки контрабанды, включая перевозку компьютерных компонентов внутри протезов и автомобильных двигателей, чтобы избежать уплаты налогов. Но такие попытки в конечном итоге попадаются таможенными органами.

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Один из случаев контрабанды был обнаружен в международном аэропорту Шанхая Пудун, когда таможенные инспекторы обнаружили аномальные изображения в багаже одного человека. При дальнейшем осмотре выяснилось, что он пытался перевезти компьютерные компоненты, включая 44 восстановленных графических процессора, большая часть которых была предназначена для продажи на внутреннем рынке Китая.

Важно отметить, что китайская таможня принимает строгие меры для борьбы с контрабандой. Согласно коллективным отчетам, за последние два года объем контрабанды в Китае превысил 4 миллиона долларов, причем основной уклон был сделан на высокопроизводительные процессоры и графические процессоры. Хотя некоторые попытки контрабанды были пресечены, они все еще продолжают существовать на рынках, и для полного их искоренения требуются дальнейшие жесткие меры со стороны властей.