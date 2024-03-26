Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Dragon's Dogma 2 получила мод, который позволяет игрокам начать новую игру
Недавно выпущенная игра Dragon's Dogma 2 от Capcom получила мод, который позволяет игрокам начать новую игру и создать несколько персонажей, сохраняясь неограниченное количество раз

реклама

Недавно выпущенная игра Dragon's Dogma 2 от Capcom получила мод, который позволяет игрокам начать новую игру и создать несколько персонажей, сохраняясь неограниченное количество раз. Разработчики игры не предусмотрели возможность начать новую игру, что вызвало недовольство некоторых геймеров. Однако моддер по имени Llama предложил решение проблемы и создал специальный мод, который позволяет игрокам начать новую игру и сохранять прогресс каждого персонажа в отдельные файлы сохранений.

реклама

Этот мод имеет несколько особенностей. Во-первых, игроки могут начать новую игру в любое время, не потеряв при этом прогресс на других персонажах. Во-вторых, мод позволяет создавать несколько персонажей и плавно переключаться между ними, сохраняя прогресс каждого персонажа в отдельный файл сохранения. Также для каждого отдельного персонажа доступно неограниченное количество файлов сохранений. Кроме того, мод позволяет откатываться к предыдущим сохранениям, что может быть полезно в случае ошибочного действия. Если игрокам не нужны все эти функции, они все равно могут использовать мод для резервного копирования своих сохранений.


Capcom обещала, что в будущих обновлениях игры будет реализована возможность начать новую игру, однако пользователи, которые не хотят ждать, уже могут воспользоваться модом от Llama. Он доступен для скачивания по ссылке. Если же игроки предпочитают не использовать моды, им остается только ждать обновления от Capcom. В целом, Dragon's Dogma 2 - это приятный фэнтезийный экшен/приключение с элементами RPG, который предлагает около 40 часов чистого удовольствия. В игре присутствует интересная система исследования, богатая боевая система и впечатляющие визуальные эффекты. Однако игрокам следует помнить, что игра не является симулятором фэнтезийного мира и не имеет запоминающегося повествования.

#dragon&#x27;s dogma 2
+
Написать комментарий (0)
Dragon's Dogma 2 подверглась резкой критике из-за микротранзакций
Рекордные продажи Dragon's Dogma 2 в Steam омрачены недовольством по поводу микротранзакций
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Власти США запросили у Google сведения о 30 000 зрителях, просмотревших ролик YouTube
65
Российские инженеры оснастили «Герань-2» 4G-модемом с украинской SIM-картой и поворотной камерой
7
Sapphire представила графический процессор Radeon RX 7900 GRE PURE OC в белом дизайне
2
Россия дала вторую жизнь уникальному вагонному заводу в ЛНР
8
Forbes: Российские дроны помогают молниеносно выводить из строя лучшее вооружение ВСУ
1
В России запустили завод по производству алюминиевых банок
10
SpaceNews: Американская компания SpaceX может установить глобальную монополию в ракетостроении
7
Компания Apple выпустила обновление iOS 17.4.1 для iPhone
+
Иран представил свой новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) под названием «Газа»
3
Удачливый кладоискатель со старым металлодетектором нашёл самый большой золотой самородок в Англии
1
Крымские инженеры разработали аналоги комплектующих для российских самолетов Superjet и МС-21.
3
Визитная карточка компании Apple с подписью Стива Джобса была продана за 181 тысячу долларов
+
С сегодняшнего дня ни один правительственный ПК в Китае не будет использовать чипы Intel и AMD
1
Forbes: От Google потребовали идентифицировать людей, которые смотрели определенные видео на YouTube
2
Компания Xiaomi улучшит качество камер в линейках Xiaomi 13 и Xiaomi 14 до уровня Xiaomi 14 Ultra
+
Китайские ученые считают, что бамбук может прокормить растущее население планеты
+
Разработчик Denuvo выпустит технологию TraceMark, которая может покончить с пиратством на ПК
14
Харьковский градоначальник Терехов рассказал, что в городе разрушены все трансформаторы и ТЭЦ
3
Тайвань выделил более $500 000 на разработку и тестирование пуленепробиваемых плит для своей армии
2
NVIDIA может поднять стоимость видеокарты GeForce RTX 3050 6 ГБ
6

Популярные статьи

MWM: Оценив применение ракет Р-37М на Украине Китай решил оснастить ими свою эскадрилью Су-35
+
8 оптимальных комбинаций процессора, материнской платы и видеокарты для игровых ПК 2024 года
64
Какой SSD купить для игрового ПК в 2024 году — топ-8 твердотельных накопителей
30
Какая видеокарта нужна для игры в Horizon Forbidden West, и почему GeForce GTX 1650 вам не подойдёт
44
Собираем игровую систему с Radeon RX 7900 XTX по цене одной видеокарты GeForce RTX 4090
107
Итоги гоночного уик-энда 23-24 марта
1
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 5
2
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
231
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Март)
9
Продолжение истории о несостоятельности репозиториев Linux в Desktop сегменте
51

Сейчас обсуждают

unhurtable
06:32
На третий день Зоркий Глаз все же обнаружил что одной стены в сарае нет...
Politico: Украинцы все больше сомневаются в успехе ВСУ в конфликте с РФ
Эдуард Кузнецов
06:30
Успокойся деймос, ваш, древнегреческий). Ну, по крайней мере, по логике простого хомяка, так должно быть.
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
dima0782
06:28
К сожалению нет
Из-за китайского импортозамещения Intel потеряет до $1,5 млрд выручки
Aslan Heroes
06:20
Самый страшный удар по пиратству наносят современные игры ибо они настолько уг что даже пиратить их как то лень.
Разработчик Denuvo выпустит технологию TraceMark, которая может покончить с пиратством на ПК
Sergei Eremeev
06:19
цирк после выборов продолжается....сотни камер .... омон почти через дорогу крокуса нуну ....
Теракт в «Крокус Сити Холл»: хронология событий и реакция международной общественности
Глеб Шмаглий
06:16
Отмывание денег и его расследование никак не относится к политике, причём здесь демократия?
Forbes: От Google потребовали идентифицировать людей, которые смотрели определенные видео на YouTube
Константин Кучин
06:14
Шпрехаю, но не помню чтобы в пое были шахматы.
Grinding Gear Games сообщили несколько новостей о Path of Exile 2
Паша Войс
06:07
Шахматист, наверное. Или немец. Вы зи дойч не шпрехаете?
Grinding Gear Games сообщили несколько новостей о Path of Exile 2
Serjio Shtirlic
06:03
На поросятах ещё много чего испытают. И это правильно.
Российские инженеры оснастили «Герань-2» 4G-модемом с украинской SIM-картой и поворотной камерой
Пол Уокер
05:57
Я тоже найду клад золотых, царских червонцев...)
Удачливый кладоискатель со старым металлодетектором нашёл самый большой золотой самородок в Англии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем