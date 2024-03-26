Недавно выпущенная игра Dragon's Dogma 2 от Capcom получила мод, который позволяет игрокам начать новую игру и создать несколько персонажей, сохраняясь неограниченное количество раз

Недавно выпущенная игра Dragon's Dogma 2 от Capcom получила мод, который позволяет игрокам начать новую игру и создать несколько персонажей, сохраняясь неограниченное количество раз. Разработчики игры не предусмотрели возможность начать новую игру, что вызвало недовольство некоторых геймеров. Однако моддер по имени Llama предложил решение проблемы и создал специальный мод, который позволяет игрокам начать новую игру и сохранять прогресс каждого персонажа в отдельные файлы сохранений.

реклама

Этот мод имеет несколько особенностей. Во-первых, игроки могут начать новую игру в любое время, не потеряв при этом прогресс на других персонажах. Во-вторых, мод позволяет создавать несколько персонажей и плавно переключаться между ними, сохраняя прогресс каждого персонажа в отдельный файл сохранения. Также для каждого отдельного персонажа доступно неограниченное количество файлов сохранений. Кроме того, мод позволяет откатываться к предыдущим сохранениям, что может быть полезно в случае ошибочного действия. Если игрокам не нужны все эти функции, они все равно могут использовать мод для резервного копирования своих сохранений.





Capcom обещала, что в будущих обновлениях игры будет реализована возможность начать новую игру, однако пользователи, которые не хотят ждать, уже могут воспользоваться модом от Llama. Он доступен для скачивания по ссылке. Если же игроки предпочитают не использовать моды, им остается только ждать обновления от Capcom. В целом, Dragon's Dogma 2 - это приятный фэнтезийный экшен/приключение с элементами RPG, который предлагает около 40 часов чистого удовольствия. В игре присутствует интересная система исследования, богатая боевая система и впечатляющие визуальные эффекты. Однако игрокам следует помнить, что игра не является симулятором фэнтезийного мира и не имеет запоминающегося повествования.