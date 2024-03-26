ASRock представила новый ПК DeskMeet X600 с материнской платой Mini-ITX без PCH (Platform Controller Hub) и поддержкой процессоров AMD Ryzen 8000 и 7000

ASRock представила новый ПК DeskMeet X600 с материнской платой Mini-ITX без PCH (Platform Controller Hub) и поддержкой процессоров AMD Ryzen 8000 и 7000. Это первая в отрасли тенденция материнских плат без PCH, которые идеально подходят для компактных ПК на базе процессоров AMD Ryzen.

Линейка DeskMeet X600 от ASRock известна своими ведущими в отрасли возможностями, и новая линейка не стала исключением. Эти ПК будут поддерживать APU AMD Ryzen 8000G и процессоры серии Ryzen 7000 с мощностью до 65 Вт в зависимости от выбранного варианта. Новые ПК DeskMeet X600 будут иметь следующие характеристики:

- поддержка процессоров AMD Socket AM5 серий Ryzen 8000 и 7000

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- высота CPU Cooler не превышающая 54 мм

- поддержка 4 слотов DDR5 DIMM с частотой до 7200+ МГц (OC) и максимальной емкостью 256 ГБ

- один слот PCIe 4.0 x16, два графических выхода DisplayPort и HDMI, 2.5G LAN, два SATA3 порта, один порт USB 3.2 Gen1 Type-C, четыре порта USB 3.2 Gen1 Type-A (два спереди и два сзади), четыре порта USB 2.0 Type-A (два спереди и два сзади), один слот M.2 Key-E для Wi-Fi и блок питания мощностью 500 Вт (80+ Bronze).





ASRock DeskMeet X600 PC предлагает компактное и мощное решение для пользователей, которые ищут компактный ПК с процессором AMD Ryzen 8000 или 7000. Эта материнская плата без PCH обещает высокую производительность и разнообразные возможности подключения периферийных устройств. Благодаря инновационным технологиям и расширенным функциям, ASRock продолжает предлагать современные и передовые решения для наших потребностей в вычислительной технике.



