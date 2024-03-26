Графические процессоры GeForce RTX 3050 6 ГБ от NVIDIA настолько популярны в Китае, что AIB планируют повысить их цену

Графические процессоры GeForce RTX 3050 6 ГБ от NVIDIA стали известны своей популярностью на китайском игровом рынке, что привело к тому, что партнеры NVIDIA по AIB планируют повысить их цены. Недавно выпущенный графический процессор заменил старые модели GTX 1650 и GTX 1050 и стал особенно популярным среди бюджетных потребителей в Китае. Сейчас партнеры NVIDIA собираются увеличить цены на максимально доступную модель GeForce RTX 3050 6 ГБ.

Информация о возможном повышении цен стала доступна на китайских форумах Board Channels. NVIDIA уведомила своих партнеров о планируемом увеличении цен на графические процессоры с MSRP 1 399 юаней ($195 США) до 1 499 юаней ($210 США), что составляет увеличение в 100 юаней. Хотя повышение цены не является значительным, это свидетельствует о высоком спросе на эту модель. Если GeForce RTX 3050 6 ГБ продолжит оставаться популярным, можно ожидать дальнейших повышений цен в будущем.

Это увеличение цены может быть вызвано конкуренцией, которую модель GeForce RTX 3050 6 ГБ представляет в бюджетном и среднебюджетном сегменте. Она стала серьезным соперником другим моделям, таким как Arc A580/A750 от Intel и RX 6000 от AMD, которые также нацелены на бюджетных геймеров. Однако, благодаря своей способности заменять старые модели GTX 1650 и GTX 1050, GeForce RTX 3050 6 ГБ завоевал большую популярность среди китайских потребителей.



Это повышение цен может иметь влияние на рыночную конкуренцию и заставить другие компании, включая Intel, пересмотреть свои стратегии и ценовую политику. Если GeForce RTX 3050 6 ГБ продолжит показывать высокое качество и популярность, то возможны дальнейшие изменения цен в будущем. Какой будет реакция рынка на повышение цен, покажет время.