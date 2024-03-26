Компания Optoma представила новые лазерные проекторы высокой яркости WUXGA для профессиональных инсталляций - ZU607TST, ZU607T и ZU707T

Компания Optoma представила новые лазерные проекторы высокой яркости WUXGA для профессиональных инсталляций - ZU607TST, ZU607T и ZU707T. Проекторы обеспечивают яркие и реалистичные изображения, подходящие для разных профессиональных сред.

Модели ZU607T и ZU707T подходят для использования в больших концертных залах, аудиториях, музеях, цифровых вывесках и других подобных помещениях. Они обладают превосходным коэффициентом контрастности 300 000:1 и поддержкой 4K и HDR, что позволяет проецировать четкие и насыщенные цвета. Эти модели также полностью совместимы с 3D-изображениями, что делает их идеальным выбором для использования в музеях или других больших пространствах.



Модель ZU607TST имеет соотношение 0,58:1 и может проецировать изображения диагональю до 300 дюймов. Она представляет собой альтернативу короткофокусным проекторам и отлично подходит для сложных инсталляций. Все модели проекторов также обладают поддержкой 3D и имеют возможность подключения HDBaseT 3.0, что обеспечивает дополнительный контроль и гибкость.



Optoma продолжает развивать свою линейку профессиональных лазерных проекторов, предоставляя потребителям возможность выбрать наиболее подходящую модель для своих нужд. Новые модели ZU607TST, ZU607T и ZU707T сочетают в себе яркость, реалистичность изображений и универсальность использования, делая их прекрасным выбором для профессиональных инсталляций.